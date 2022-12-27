冬令進補+尾牙聚餐高峰　內埔警加強執行取締酒駕勤務

▲內埔警方加強取締酒駕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



因疫情趨緩，又正值補冬、元旦、尾牙及農曆春節，民眾年節餐宴飲酒機會增加，常會食用麻油雞、薑母鴨等含酒精類驅寒進補食物，威脅交通安全，屏東縣內埔警方已針對易酒駕違規時段及易肇事路段(口)周邊道路，規劃交通大執法提高執法密(強)度。

內埔警方表示，警方同時在轄區售酒餐飲業、小吃部、卡拉OK、KTV等公眾得出入之場所，加強宣導「勿酒後駕車」、「指定駕駛」、「代客駕車」等防範措施，展現警方嚴正執法之決心，讓民眾平安歡度元旦佳節。

隨著農曆春節腳步接近及冬令進補，內埔警方持續辦加強取締酒駕勤務，除要求各單位加強勤務作為，並結合各項勤務作為採機動交通稽查攔檢取締，以杜絕心存僥倖之違規駕駛人，也提醒民眾：「聚餐飲酒後，應指定駕駛或搭乘大眾運輸，同車乘客亦要善盡勸阻飲酒者駕車的責任；為有效遏止酒後駕車及肇事行為，各餐飲業均有配合警方提供代叫計程車的服務，有飲酒習性的民眾可多利用。

另提醒民眾，如前晚有飲酒，體內酒精尚未揮發代謝完畢，恐有隔夜醉的情形發生，建議飲用酒類24小時後再駕駛動力交通工具上路，這樣才能避免交通事故發生，並保障所有用路人生命安全。

分局長莊順智表示，酒駕零容忍，呼籲民眾切勿存有僥倖的心理，依道路交通管理處罰條例，明定駕駛被驗出酒駕，機車駕駛人處新臺幣1.5萬元以上9萬元以下罰鍰，汽車駕駛人處新臺幣3萬元以上12萬元以下罰鍰，吊扣該汽機車牌照2年；年滿18歲的同車乘客處6千元以上至1.5萬元以下罰鍰；並配合112年加強重要節日安全維護工作，內埔警將持續加強取締酒駕及取締重大交通違規，全力維護交通秩序，以確保民眾生命與財產的安全。