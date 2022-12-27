整頓台11線都蘭段違停亂象！警嚴格大執法不分平日假日

▲台東成功分局即日起於都蘭村台11線沿線，嚴格執行取締違停亂象。（圖／台東縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東成功分局執行違停取締專案，於轄區內東河鄉都蘭村台11線沿線自即日起至春節前夕不論是平日或是假期，嚴格執行取締工作，希望透過執法與宣導並行，改善省道違停亂象。

成功分局表示，台11線都蘭段近年交通事故頻傳，其中未能保持道路淨空導致駕駛視野不佳，變換車道不當甚至駛入對向車道都是造成事故的原因之一。

經分析，重點取締路段違規停車有2大形態，一是遊客或消費者為了一時方便，在顯有妨礙其他人、車通行處所停車、路口10公尺內範圍停車甚至併排停車，造成其他用路人很大的行車風險；二是在地住戶不諳交通法規，在自家門前斜向停車，影響行人通行動線。

成功分局分局長郭譯隆在親自帶班引領員警執勤同時，亦走動式巡視省道，親自向沿線金融機構、商家宣導溝通應善盡社會責任，發現顧客違停時適時勸阻，引導至空曠處停車，期許警民一起合力改善該路段違停叢生的狀況。

為了維持該路段的交通秩序與車流順暢，成功分局表示，將持續強化該路段，以及本轄其他為公停車易發生路段之執法取締，並希望透過不斷執法及宣導，讓駕駛人知所遵行，再次提醒駕駛人多注意安全停車觀念，避免意外傷害發生。