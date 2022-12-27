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社會 社會焦點 保障人權

1人領錢被逮同夥秒拔腿落跑　「埋伏銀行」鷹眼新竹警逮3車手

記者陳凱力、翁子皓／新竹報導

新竹縣警局新湖分局湖口派出所何姓警員15日執行金融機構便衣埋伏勤務時，在銀行發現3名黑衣男子形跡可疑，立刻上前盤查，並積極調度線上警力，結果成功逮到3名詐團車手，警方訊問後，將3名男子依欺、洗錢防制法移送新竹地檢署偵辦。

▲新湖警眼尖緝獲3名詐團車手。（圖／記者陳凱力翻攝）

新湖警眼尖緝獲3名詐團車手。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲新湖警眼尖緝獲3名詐團車手。（圖／記者陳凱力翻攝）

何姓警員當時在湖口市區金融機構執行勤務，見3名黑衣男在超商附近徘徊，東張西望形跡可疑，他敏銳察覺此事有異，於是趁其中一名男子落單時上前盤查，並透過對方的Line對話紀錄，發現此3人為詐騙集團車手。

何警找來陳姓、張姓警員，一同前往湖口某銀行埋伏，當場發現羅姓黑衣男子正在ATM提領現金，他的同伴歐姓黑衣男則在對面把風，何警待羅男領完錢，立刻上前盤查。歐男見隊友遭警方盤查，拔腿就跑，但被到場的支援警力攔下逮捕。

▲新湖警眼尖緝獲3名詐團車手。（圖／記者陳凱力翻攝）

警方在2人身上查獲8張人頭帳戶金融卡，以及提領的詐欺贓款共6萬元整，全案依詐欺、洗錢防制法移送新竹地檢署偵辦。

警方表示，將持續循線向上追查詐騙集團，避免其他人受害。新湖警分局呼籲接獲可疑電話，例如冒用公務機關、ATM解除分期付款、假援交、假綁架等常見詐騙手法，馬上撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話，讓警方協助保護您的生命財產安全。

▲新湖警眼尖緝獲3名詐團車手。（圖／記者陳凱力翻攝）

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