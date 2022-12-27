高雄父子檔平安夜雙載上路被盤查　1人酒駕1人醉駕通緝...警傻眼

▲柯姓父子聖誕夜被盤查，最後雙雙進警局。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市柯姓父子騎乘機車雙載，因未打方向燈，員警上前攔查，發現兩人身上都飄出酒味，經盤查，發現後座乘客柯爸爸因酒駕被通緝，而兒子則酒測值超過法定標準值，讓員警無奈直呼：「真的不知道怎麼說你們欸！」

這起事件發生在24日晚間7點多，鳳山分局文山派出所員警黃景璿、張甫翊執行巡邏勤務時，發現一部機車雙載，變換車道卻沒打方向燈，因此上前攔查。

▲柯父遲遲迴避盤查。（圖／記者許宥孺翻攝）

經詢問，騎士和後座乘客是父子關係，不過員警發現兩人身上都飄出酒味，騎士坦言「有喝一罐」。盤查過程中，50歲的柯爸一直迴避，向員警表示，忘記身分證和生日，不過眼尖的警員黃景璿發現柯爸上衣口袋內放有身分證，經查詢，才得知柯爸因酒駕遭橋頭地院通緝。

▲柯男驚訝直呼：「喝一小罐就超標囉？」。（圖／記者許宥孺翻攝）

接著，警方又對25歲的柯男實施酒測，結果超過法定標準值，柯男驚訝直呼：「喝一小罐就超標囉？」一旁的員警則無奈直呼：「哇！你們父子…真的不知道怎麼說你們欸！」

警方依規定，對柯姓騎士酒駕開罰並扣車外，柯父也依酒駕通緝被逮捕，訊後解送歸案。