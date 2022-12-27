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「台版柬埔寨」3人慘死過程曝　他被逼「唱歌娛樂」身心崩潰

▲▼ 張惠菁 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁說明求職詐騙過程。 （圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

泯滅人性的「台版柬埔寨案」，士林地檢署主任檢察官曾揚嶺、江玟萱如火如荼偵辦，今（27日）偵結起訴。抽絲剝繭中發現共有307人被害，當中61人遭拘禁，1女2男過程中身亡，詐團2個多月詐騙金額達3億餘萬元，「茶董」陳樺韋及「大姊」傅榆藺遭起訴求處無期徒刑，他們手段極為兇殘，3名被害人真正死因也曝光。

▲▼ 台版柬埔寨主嫌「茶董」陳樺韋。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼「茶董」陳樺韋（上）及「大姊」傅榆藺（下）遭起訴，求處無期徒刑。（記者陳以昇、陳雕文翻攝）

▲▼台版柬埔寨大姐頭傅女落網。（圖／記者陳雕文翻攝）

該團共29嫌各依操縱指揮或參與組織犯罪、私行拘禁致死、加重強盜、非法使人施用毒品、遺棄屍體等罪起訴，其中27人在押，被害人共307人，遭拘禁61人、詐騙246人，詐諞金額高達3億9667萬7969元。

士林地檢署襄閱主任檢察官張惠菁今指出，第1位死者為黃男，他於今年10月7日被詐團成員上手銬、持刀威嚇，還被要求唱歌娛樂詐團成員，黃因此身心俱疲崩潰，10月18日上午趁現場控員不注意，攀爬房間浴室內窗戶而墜樓，導致多處骨折及器官損傷而死亡。

▲▼囚禁。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲圖為警方攻堅逮人畫面。（資料照／記者陳雕文翻攝）

第2名死者黃女，今年9月26日起遭拘禁，過程以手銬控制、持兇器威嚇、電擊棒電擊方式凌虐，她本身患有肝硬化疾病，腹腔內積水，腹部腫大，因身心受極大壓力，導致壓力性急性消化道出血，胃內出血至少有400毫升，加上持續吐血又大小便失禁，10月27日晚間10時許因大量出血及低血溶性休克而死亡。

第3名死者林男，今年10月13日起遭拘禁，期間以手銬控制、持兇器威嚇、持鋁棒或甩棍毆打、電擊等方式凌虐，林患有高血壓、心臟疾病、慢性腎炎，拘禁期間狀況惡化未能就醫，又遭餵食FM2、遭傷害及身心極大壓力的刺激，於10月28日下午，胃內壓力性出血、橫紋肌溶解及冠狀動脈嚴重粥狀硬化併有血栓形成，導致心肌梗塞而心因性休克死亡。

10月18日晚間，將被害人黃男屍體裝入行李箱，搬運到車上，19日晚間載到南投縣水里鄉山區棄屍；10月29日凌晨，將被害人黃女、林男屍體分别裝入太空包裝中，搬運到車上，上午9時許，載運桃園市龜山區東舊路街171巷附近，將屍體丟下山坡棄屍。

士林地檢署認，陳樺韋等29名被告正值青壯年，卻不思循正當途徑賺取財物，為貪圖一己之私，指揮並參與詐騙集團犯罪，且不法所得甚鉅，同時考量被告囚禁、凌虐被害人，泯滅人性，嚴重戕害人性尊嚴，分別對陳樺韋、傅榆藺求處無期徒刑，其餘被告求處20年至30年不等徒刑，並請法院對其餘被告從重量刑。

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