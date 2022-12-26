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饒慶鈴感恩慶就職　將成立「慢經濟學院」拚文化首都

▲饒慶鈴連任台東縣第19屆縣長宣誓暨就職感恩活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲饒慶鈴連任台東縣第19屆縣長宣誓暨就職感恩活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣第19屆縣長宣誓暨就職典禮感恩慶祝活動，26日在縣府文化處演藝中心演藝廳舉行，現場包括馬英九前總統、饒穎奇前資政伉儷、遠見雜誌創辦人高希均教授、王力行發行人、江賢二大師、陳樹菊女士、昆士蘭商貿代表處劉培希處長、無印良品吉田明裕總經理等中央及地方各界人士近千人共襄盛舉。

活動於上午10時開始，首先由在地樂團「兄弟職責」開啟精采的演出，演唱山海在及知名音樂製作人陳國華專門為台東創作的綻放台東藍歌曲，透過歌聲分享台東出品的特色。

饒慶鈴則是感謝民眾給予的寄望，上任縣長後提出「開放、整合、創新」三支箭，強調「一快一慢」，在「施政慢經濟、縣府快效率」的主軸下推動各種政策，解決縣民問題。4年下來，慢經濟逐漸以各種形式被實踐，在在證明，台東走慢經濟這條路是對的。

未來4年，將繼續深化慢經濟的影響層面，同時成立「慢經濟學院」，培養更多愛土地、愛文化、熱愛生命的台東人，要以4年的時間乘以4倍的努力，回報給台東的不只是4+4，而是4×4。落實我在競選期間所提出的政見，包括產業、建設、科技、藝術、社福、原民，綻放台東藍6大面向，持續推動台東慢經濟發展模式，讓台東人對自己的家鄉感到驕傲。

饒縣長也特別跟在場貴賓分享「首都」這2個字的想法。台東有沒有可能成為文化首都？這答案是肯定的。她說，從考古、習俗、文化等諸多證據，都證明台東在南島語系的重要性。南島語系範圍北從台灣開始、南到紐西蘭、西從馬達加斯加島、東到復活節島，是世界主要語系之一，她會以「打造台東成為南島文化首都」的目標來營造台東。

而在典禮結束前也特別邀請豐田國中原住民流行音樂實驗班及長濱國中長鼓原舞社團的學生聯合演唱小時候、Cina媽媽的眼睛、心肝寶貝等組曲，讓這些充滿音樂天賦的台東孩子在舞台上綻放自信與光芒。

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