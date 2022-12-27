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多圖／3美女議員助陣！吳怡農8點站路口　喊「不是一個人的選戰」

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數12天，民進黨候選人吳怡農27日上午8點前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票，紛紛拿起麥克風以中文、日文自我介紹，吸引不少上班族駐足拍照。吳說，這場選舉不是一個人的選戰，非常珍惜夥伴們的相挺。

吳怡農昨天透過社群平台發布本日「農民曆」，除了上午8點前往捷運中山國中站拜票外，下午5點50分將前往民權東路二段、農安街拜票，在選戰倒數階段全力催票。

吳怡農今天上午受訪說，今天非常感謝3位議員夥伴從中山大同區、士林北投區、板橋區來，給自己加持，天氣這麼冷，謝謝她們願意跟我們一起站1個小時的路口。3位議員則嬌笑說，加油。

媒體關注是否特別找來3位美女議員，達到吸睛的效果？吳怡農表示，3位都是年輕戰友，也是非常傑出的市議員，這場選舉不可能是一個人的選戰，他非常珍惜夥伴們的相挺。

媒體詢問，選戰進入最後倒數階段，是否考慮找總統蔡英文輔選？吳怡農說，今天重點是3位非常棒的好夥伴，非常感謝3人跟自己站在一起，未來大家還會看到更多好夥伴站在一起。

此外，對於國民黨籍台北市副議長葉林傳昨針對被指控涉黑一事稱，他是家裡賣魚的小孩，身上難免會有魚腥味，吳怡農說，「我尊重，謝謝」。

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

▲▼吳怡農今天上午前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票。（圖／記者宋良義攝）

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