吳怡農拋問政2目標：確保役男平安回家　服役不浪費生命

▲吳怡農2013年選擇放棄美國籍回台服役，從政後關注國防改革議題。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

針對義務役役期延長，總統蔡英文27日上午召開國安高層會議討論，中午與執政黨全體立委開會後，預計下午3點半親自舉行記者會說明。民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農受訪指，他進入到國會後，將會要求國防部確保每位役男平安回家，且在軍中沒有一刻是浪費時間、浪費生命，重申國家安全需要正規部隊、義務役、後備部隊，也需全民一起努力。

吳怡農今天上午8點前往中山國中捷運站前站路口，來自雙北市的美女議員陳怡君、鍾佩玲、山田摩衣陪同揮手拜票，吸引不少上班族駐足拍照。

媒體聯訪時關注，今天下午就會宣布兵役延長一年，是否可能影響吳怡農的選情？吳回應，他進到國會之後，一定會要求國防部盡全力確保每位役男都能平安回家，更重要的是，不希望役男在軍中的任何一刻是浪費時間、浪費生命，這是進入到國會後會全力監督的事情。

媒體追問，根據目前媒體報載，未來義務役的性質將會與民防有關，與吳怡農日前提出的「全民國防」構想重疊，是否擔心自己提出的政策無法實行？吳解釋，國家安全需要正規部隊、義務役、後備部隊，也需要全民一起來努力，不管是18萬左右的正規部隊，志願役國軍或者義務性質的一般國民，或是否成立國土防衛部隊，重點是需要更多人來參與，除了前線陸海空軍的防備外，更需要每個社區都有人、有能力、有意願、有訓練、有裝備、有組織，一起來維護家園，做這一切的目的只有一個，就是維持和平，顧好生活方式。

另對於近期傳出，未來兵役制度改革案將會送立法院備查，不過民進黨團主張改為審查，遭藍營批評政治操作？吳怡農解釋，不管是審查還是查照（指備查），其實不會影響到行政命令的執行時間，重點還是行政部門做得一切只要有法源依據，行政命令就沒有問題，如果沒有法源依據，就需要國會的立法和修法。

此外，有媒體詢問，美國2023年度「國防授權法案」授權未來5年提供台灣100億美元的無償軍援，不過20日最新公布的「年度綜合撥款法案」卻未見無償軍援項目，是否台灣空歡喜一場？吳怡農分析，「國防授權法案」是一回事，撥預算又是另外一回事，應看到長期以來美台安全合作，將持續朝這個方向努力，並指國防不能靠別的國家，國防必須靠自己，因此他一直主張，面對軍事威脅越來越嚴重的情況下，必須全面改革兵役訓練內容，同時適度延長兵役。

媒體關注，如何看待中共軍機今年越過海峽中線架次創新高一事？吳怡農說，中國軍事威脅影響的不只是台灣，更是周遭的民主國家，中國軍機過去這幾年，每天擾台、繞台、片面改變海峽中線默契，這是對所有民主國家非常大的威脅，這是為什麼國防這麼重要，也是為什麼他從選舉第一天就承諾，選舉和問政主軸都會圍繞在國家安全。