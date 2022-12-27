蔡英文為兵役延長出面　高嘉瑜曝國防部內部聲音：非常有必要

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日將為恢復義務役1年制相關方案一事召開記者會，這也是她時隔745天再度接受媒體提問。民進黨立委高嘉瑜表示，國防、外交、兩岸等都是總統職權，黨內也有聲音認為當初蔡英文獲得817萬票，就要面對民意，不管各種施政說明或著是宣布重大政策，而國防部也有人認為蔡英文出來「非常有必要」。

高嘉瑜在《新聞面對面》表示，大家都知道美國很關心台灣國防問題，像是明年有學人計畫，有美國官員來台了解各項措施，但其實不只外界所說的美國壓力，而是台灣自己訓練足不足夠，很多人也在講訓練內容的精進，目前4個月訓練完只會摺棉被、刷油漆、除草，這樣只是浪費大家時間。

高嘉瑜說，針對兵役延長，民進黨內部有做過民調，有滿高的民意支持，但在延長過程中，跟社會對話很重要，蔡英文親上火線，黨內也有聲音認為要出面說明，而國防部內部也有一派認為蔡英文出來非常有必要，更稱4個月沒意義，還會影響到常備軍訓練，兩邊都不討好，而未來延長兵役延長後，訓練內容是關鍵。

蔡英文27日10點先於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論，會中拍板通過後，中午12點便邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，蔡英文將在下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告此項變革。

據了解，會中簡報明確點出4個月軍事訓練役的不足，包括武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足、無法構築有效戰力；亦指出義務役延長至1年的6項優點，包括熟練操作新式武器、累積完整實務經驗、提升整體戰力、成為合格戰鬥兵、團結全民防衛決心、敵人不敢輕啟戰端等。

在訓練內容方面，將透過部隊遴選分發和精實訓練內涵，除了以實戰為核心，訓練近戰格鬥，各種姿勢實彈射擊、戰災和天災搶救，原本5周入伍訓練將增加至8周，聚焦於運動科學、實戰求生、戰術行軍等內容，至於原本8周的部隊訓練將延長至44周，聚焦駐地、專精、兵科基地、聯合演訓等項目。

該簡報特別指出，役男將就職務所需，結合現代化科技，學習包括紅隼火箭彈、刺針飛彈、無人機等現代化科技，並運用各種訓練模擬器，實施多元模組化訓練。此外，延長至8周的入伍訓練將新增訓練項目，包括模擬戰場實景抗壓訓練、實戰化所需肌耐力、提升彈藥射擊發數至160發、戰場救護、戰術行軍等。