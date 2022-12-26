博客來與清潔阿姨和解！律師：事了拂衣去　同業抱不平

記者黃翊婷／綜合報導

博客來清潔阿姨勞資爭議落幕，雙方達成和解，最先揭露此事的律師陳又新表示，事件發酵讓阿姨有些難以承受，後續將由阿姨的家人接手進行協調，自己則是「事了拂衣去，深藏身與名」。然而，同為律師的林智群卻表示，「他本人當然不會介意，不過以同業的角度來看，是很為他抱不平的。」

▲博客來已與清潔阿姨達成和解。（圖／記者林淑慧攝）

博客來24日晚間以百萬元與清潔阿姨達成和解，博客來委任律師劉韋廷透過臉書表示，阿姨的家人經了解才知道，原來阿姨跟博客來正在溝通要把承攬合約改成由清潔公司僱傭的合約，且討論到一半，當下雖心疼媽媽不是承攬關係，但也覺得不用鬧這麼大，更不必讓公司名譽掃地、連總經理都換人，於是阿姨也先解除對律師陳又新的委託，並趕緊聯繫博客來，「各位關心博客來跟清潔阿姨的大家辛苦了！高興告訴大家一個好消息，雙方已經達成和解，也順利把此事落幕，很感謝大家的關心，謝謝博客來的誠意，讓一切順利落幕。」

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而率先揭露這件事情的律師陳又新也在臉書PO文表示，事件發酵後對阿姨造成壓力，與阿姨的家人討論之後，決定由家人接手處理後續與博客來的協調工作，「我替阿姨與博客來協調的方向，是博客來要給付所有依法應給付費用，期望能有好的結果，但最終的結果我們尊重阿姨及其家人的決定。當然，如果阿姨未來還有需要我幫忙的地方，我會隨時提供協助。」他還在文末附上一句「事了拂衣去，深藏身與名」。

▲陳又新臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／陳又新）

然而，律師林智群25日卻在臉書以「使用律師的正確方法」為題PO文，表示陳又新接到這個案子有2個選擇，一是按照正規程序向勞工局申請調解或提告，二是使用公眾輿論壓力對博客來施壓，以效果而言當然是第二種方式比較有效，「結果卻被家屬怪罪，甚至被解除委任。他本人當然不會介意，不過以同業的角度來看，是很為他抱不平的。」

林智群認為，採取第二種方式本來就會對博客來的商譽造成損害，如果律師有跟當事人談過，大家也同意這樣處理，「那事後因為覺得對公司不好意思，而解除委任，這真的會讓律師感到傷心。」他也提供另一種解決方法，希望能讓事件更圓滿落幕，「博客來原本允諾給予更多的錢，如果可以將陳律師的律師費用由博客來負擔，是可以考慮的一個衡平方法。」

▼林智群臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／林智群）