【廣編】寒假親子同遊首選！　「安徒生童話-小美人魚特展」12／15科教館盛大開展

【廣編特輯】

圖、文／寬宏藝術提供

今年寒假親子同遊的首選寓教於樂的「安徒生童話–小美人魚特展」即將在12/15(四)於國立臺灣科學教育館盛大開展，今(12/14)特別舉辦記者會，搶先曝光展區內部，除了入口磅礡的人魚瀑布十分吸睛外，還有海龜船、螃蟹車、人魚公主魚尾體驗區及釣魚等互動遊戲，適合親子同樂且富含知識性。現場也特別邀請科教館劉火欽館長以及阿Ben白吉勝、徐小可一家出席，「安徒生童話–小美人魚特展」將自12/15到3/5於國立臺灣科學教育館七樓東側特展區展出。

展覽以哥本哈根的小美人魚雕像為原型，由國際級當代藝術家在科教館打造人魚雕像，並首度展出故事繪本插畫，重新詮釋小美人魚對永恆靈魂、浪漫純愛的嚮往。展區共有七大精選亮點，包括入口處攜手雕塑家建築的「人魚瀑布」；重現小美人魚1：1擬真頭骨、遺骸以及各珍貴海洋化石的「化石博物館」；收錄數十種指標性海洋生物，以及棲息於臺灣海域的珍稀品種的「海洋圖鑑」。

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阿Ben白吉勝與徐小可也特別帶著孩子們出席，現場與科教館劉火欽館長一同揭開開幕儀式，小可說：「對於『安徒生童話-小美人魚』的印象是很夢幻、浪漫的愛情故事，因為這個展覽，可以讓孩子或大人們，再度勾起兒時閱讀小美人魚童話的記憶。」透過參觀這個娛樂和教育兼具的展覽，讓孩子以有趣的方式更加認識海洋世界，別具意義。