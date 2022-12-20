　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

▲「殭」展邀請到風水命理專家謝沅瑾擔任指導。（圖／寬宏藝術提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

今年暑假台南美術館的地獄展，點燃全台追鬼熱潮，現在台北士林科教館也把14隻殭屍搬進館內，並擺放近百件鎮煞法器，搭配超炫聲光效果，營造詭譎氛圍，場內還暗藏機關，可能一回神殭屍就在你身邊，堪稱寒假最驚悚展覽，鬼怪迷千萬別錯過！

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲場內暗藏機關，工作人員會化身殭屍，出其不意嚇你一跳。

展覽「殭」分為3大展區：「殭屍八品現身」、「百年法器展示」、「想活命就屏住呼吸」，《ETtoday新聞雲》帶你搶先看。

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

▲八品殭屍現身八卦陣圖。

一、殭屍八品現身

官有九品，殭有八品，此區根據清代詩人袁枚《子不語》撰述，打造八種1：1擬真殭屍，將歷史文字轉化為逼真實體，呈現殭屍除了毛髮、指甲與牙齒會在死後持續生長外，身體狀態及行為能力也會出現顯著的差異性。

八品殭屍分別為紫殭、白殭、綠殭、毛殭、飛殭、伏殭、不化骨及遊殭，依序現身八卦陣圖，可以一探殭屍隨著時代更迭而踏上的演化歷程，搭配現場聲光，讓人不禁寒毛直豎。

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

▲展出近百件的「制殭」真傳法器。

二、百年法器展示

展覽邀請到「中華堪輿道派」掌門宗師ー謝沅瑾老師擔任指導，集結中華道教清微道宗、茅山大道院、中華堪輿道派、中華勘星道派、中華周易文化道派、謝沅瑾命理/民俗文化研究中心、奇門遁甲，共七大門派對付殭屍的秘笈攻略與近百件的「制殭」真傳法器。

其中更有多件展品具有百年歷史，堪稱流傳多年的道派聖物，展出的文物法器相當齊全，讓民眾能近距離欣賞，並了解使用淵源與效果，更具有文化傳承的意義。

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼能換上殭屍服與殭屍家族拍照。

▲士林科教館「殭」展。（圖／寬宏藝術提供）

三、想活命就屏住呼吸

此區設置多項互動體驗，讓民眾親身體會面對殭屍時的恐懼與壓迫氛圍。能換上殭屍服與殭屍家族拍照，或拿起毛筆自製符咒作紀念，還能參與遊戲，成為殭屍、天師只在一念之間！更融合西方世界對此傳說生物所衍伸出的「喪屍」風潮、科普研究與生存法則，考驗觀眾對於殭屍的瞭解。

►威德in「白葡萄果凍」特價了！迅速補充能量，方便又好吃

ET快訊
辱女星「偷吃別人老公」　蘿莉塔挨告200萬！出庭喊冤
鴿子茶飲開幕！　22分店「百杯手搖飲」16天免費喝
好友過世5天　色男登門性侵她女兒
廖老大前加盟主成立鴿子茶飲！　22苦主「4點控告」曝
父植物人母嬤雙亡　小兄妹剩311元！企業家出手了
快訊／全台最大軒禾合作社倒閉！負責人神隱
快訊／中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝
網紅硬拉梅西合照！用手拍打、亂親大力神盃　球迷氣瘋
2022新聞人物票選！　他目前最高票第一

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

以為好市多新品！「夢幻餐盒」超狂曝光　千人求上架：排隊也願意

冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023

小三通過年前要開！　專家籲「2階段開放」控管人數和身份

男友拿鑽戒求婚！回家竟喊「給我7萬5」逼AA制　她傻眼：不敢戴上了

中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝　「存百萬年利息多1250元」　

包辦家事薪水全上繳！悲情尪寵妻買房送車...「聊2句被嫌煩」崩潰

《神隱少女》真實版！喚醒人與河水的記憶　守護五溝水長跑20年

綠色永續成效佳　崑山科大入榜2022世界綠色大學

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

姆巴佩奪金靴獎卻臭臉　法國總統擁抱安慰鼓勵

姆巴佩飲恨後IG首吐心聲　「會回來的」近千萬粉朝聖

女兒吃薯條沾特製番茄醬 面有難色比讚：好吃...！

許凱爆新戀情「牽手回飯店過夜」！　對象是師妹...于正力挺：演員也是人

許光漢瘋世足「崩潰抱頭跪地」XD　劉畊宏現場見證PK賽..狂吼：贏了！

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

以為好市多新品！「夢幻餐盒」超狂曝光　千人求上架：排隊也願意

冬至來了！「這生肖」財運貴人翻旺　命理師：一路賺到2023

小三通過年前要開！　專家籲「2階段開放」控管人數和身份

男友拿鑽戒求婚！回家竟喊「給我7萬5」逼AA制　她傻眼：不敢戴上了

中華郵政明調升存款利率！最高調幅曝　「存百萬年利息多1250元」　

包辦家事薪水全上繳！悲情尪寵妻買房送車...「聊2句被嫌煩」崩潰

《神隱少女》真實版！喚醒人與河水的記憶　守護五溝水長跑20年

綠色永續成效佳　崑山科大入榜2022世界綠色大學

拆郵局蓋影城「國賓不來了」　動工到一半...網友：彰化人被唬了

小美人魚紅髮、大氣女團長直髮，2023「最新髮型範本」一次看

佈景道具四散在團員家中　文化部推動「表演藝術倉儲環境提升」

THE聯盟2023年升級服務網絡　更多2.3萬箱新型節能船投入北歐線

金管會續盯國泰蔡家「產金分離」　將要求提說明

Jessica泳裝造型性感曲線畢露　搭卡地亞手環洩富千金氣息

男人「性慾較低」死亡風險變2倍　日研究曝可能與這原因有關

鴿子茶飲開幕！22分店「百杯手搖飲」明起一連16天免費喝

金管會罰5壽險業者逾400萬　高嘉瑜批不痛不癢：欺瞞保戶、投資人！

暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

生活熱門新聞

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

下波逼寒流5天凍更久　圖看暴跌10°C

誇張！營養午餐業者搞烏龍　竟讓國小學童「吃餿水」

寒流襲台連凍6天！低溫下探9°C

今晚轉雨！急凍8℃↓時間曝「會冷很多天」

下波冷更久！轉雨時間曝　恐寒流凍到聖誕節

普拿疼缺貨！王必勝喊話「不要買藥寄國外」

全台寒潮爆發　明晨下探4度

不跟廖老大了！22間加盟主「聯手創新品牌」

護理師「自請離職」控被霸凌　四叉貓：贏了

麥當勞喊「通關密語」　爽吃到隱藏版漢堡！

更多熱門

相關新聞

「紙上的海 書寫海洋展」　12/20深邃開展

「紙上的海 書寫海洋展」　12/20深邃開展

屏東縣政府與誠品書店合作策畫「紙上的海-書寫海洋展 In the Vast Blue」，即日起至2023年3月26日，於屏東總圖4樓的屏東文學館展出，精選百本海洋書籍，不同角度切入、探索海洋的奧妙，以閱讀的姿態飽覽及體會。

拿鐵鎚朝妻頭重擊噴血　恐怖預告剁塊放冰箱

拿鐵鎚朝妻頭重擊噴血　恐怖預告剁塊放冰箱

婦倒地大小便猛吐亡　監視器揪照護員施暴

婦倒地大小便猛吐亡　監視器揪照護員施暴

汪主動跨上櫃檯掛號＋回頭燦笑

汪主動跨上櫃檯掛號＋回頭燦笑

75歲婦慘淪車手　心酸原因曝

75歲婦慘淪車手　心酸原因曝

關鍵字：

寬宏士林科教館謝沅瑾寒假展覽殭屍民俗

讀者迴響

熱門新聞

梅西延長賽進球無效？　外媒揭「關鍵畫面」

iOS 17升級3機型恐被淘汰！竟包含這支神機

今天開放訂位！「饗饗」2店要開了

法媒「梅西進球違規」證據遭官方打臉

空拍影片曝！營地山坡崩落24死　綠地禿一大片

營地山崩　媽悲：女兒一家3口亡

每人最高10萬！「2023勞保紓困貸款」下周一開辦　銀行申貸搶先看

媽媽求樓上放輕腳步　鄰居：我會更吵

強尼戴普、安柏和解了！調降「超扯賠償金」

冬至8招開運法曝光！4生肖注意健康

好市多2022上半年銷售排行　第一名竟是它

高虹安涉貪新證！想買星巴克咖啡豆設公積金

雨來了！今晨6.2℃明變天　更強冷空氣急凍時間曝

5壽險慘了！資產重分類違規　金管會怒罰逾400萬、南山最重

這4星座「明年恐出軌」！第1名狂吸渣男渣女

更多

最夯影音

更多
阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾

阿根廷PK勝法奪大力神盃　梅西世足最終戰完美收尾
好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

好奇象海豹包圍攝影師　胖身軀重壓「送大擁抱」

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

林俊傑、王嘉爾首合唱《過》！　他掏工作證上台…嗨牽手繞場XD

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

梅西11歲罹侏儒症僅125cm　等6029天圓夢球神傳奇故事

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

汪小菲「交代遺言」：我過不去了　直播現身怒嗆張蘭「嘴不能胡說」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面