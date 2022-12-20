暫時停止呼吸！寒假最驚悚「殭」展　殭屍八品、百年法器大公開

▲「殭」展邀請到風水命理專家謝沅瑾擔任指導。（圖／寬宏藝術提供；以下同）

記者胡至欣／整理報導

今年暑假台南美術館的地獄展，點燃全台追鬼熱潮，現在台北士林科教館也把14隻殭屍搬進館內，並擺放近百件鎮煞法器，搭配超炫聲光效果，營造詭譎氛圍，場內還暗藏機關，可能一回神殭屍就在你身邊，堪稱寒假最驚悚展覽，鬼怪迷千萬別錯過！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲場內暗藏機關，工作人員會化身殭屍，出其不意嚇你一跳。

展覽「殭」分為3大展區：「殭屍八品現身」、「百年法器展示」、「想活命就屏住呼吸」，《ETtoday新聞雲》帶你搶先看。

▲八品殭屍現身八卦陣圖。

一、殭屍八品現身

官有九品，殭有八品，此區根據清代詩人袁枚《子不語》撰述，打造八種1：1擬真殭屍，將歷史文字轉化為逼真實體，呈現殭屍除了毛髮、指甲與牙齒會在死後持續生長外，身體狀態及行為能力也會出現顯著的差異性。

八品殭屍分別為紫殭、白殭、綠殭、毛殭、飛殭、伏殭、不化骨及遊殭，依序現身八卦陣圖，可以一探殭屍隨著時代更迭而踏上的演化歷程，搭配現場聲光，讓人不禁寒毛直豎。

▲展出近百件的「制殭」真傳法器。

二、百年法器展示

展覽邀請到「中華堪輿道派」掌門宗師ー謝沅瑾老師擔任指導，集結中華道教清微道宗、茅山大道院、中華堪輿道派、中華勘星道派、中華周易文化道派、謝沅瑾命理/民俗文化研究中心、奇門遁甲，共七大門派對付殭屍的秘笈攻略與近百件的「制殭」真傳法器。

其中更有多件展品具有百年歷史，堪稱流傳多年的道派聖物，展出的文物法器相當齊全，讓民眾能近距離欣賞，並了解使用淵源與效果，更具有文化傳承的意義。

▲▼能換上殭屍服與殭屍家族拍照。

三、想活命就屏住呼吸

此區設置多項互動體驗，讓民眾親身體會面對殭屍時的恐懼與壓迫氛圍。能換上殭屍服與殭屍家族拍照，或拿起毛筆自製符咒作紀念，還能參與遊戲，成為殭屍、天師只在一念之間！更融合西方世界對此傳說生物所衍伸出的「喪屍」風潮、科普研究與生存法則，考驗觀眾對於殭屍的瞭解。