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「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑　蝶屋、無限列車站在台搶先亮相

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴第一站就在台北，不僅原汁原味重現日本展出內容，更新增兩座全新拍照區。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者楊詩益）

記者胡至欣／台北報導

2020年起在日本各城市展出，吸引超過10萬人觀展的「鬼滅之刃 全集中展」首度移師海外，亞洲巡迴展暑假開跑，第一站就在台北，不僅原汁原味重現日本展出內容，兩座全新拍照區，更在台灣首度亮相！

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相。（圖／記者楊詩益攝）

▲「鬼滅之刃 全集中展」原汁原味移師台北。（圖／記者楊詩益攝；下同）

主辦單位時藝展演活動部總監王華瑋進一步指出：「像是蝶屋，我們可以看到蝴蝶忍跟香奈乎，這是在日本那邊看不到的，還有無限列車車站及內裝，讓大家也可以搭上無限列車，跟顏柱大哥和他的便當一起合照，這些都是海外沒有的！」

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼「蝴蝶忍跟香奈乎」和「無限列車車站」兩座全新拍照區在台首度亮相。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

展覽內容包含1:1打造的實體日輪刀和禰豆子木箱、鬼殺隊成員與制服的詳細介紹、透過特殊機關呈現鬼舞辻無慘根據地-無限城效果的「鬼之間」，以及用9米寬環形螢幕重現的那田蜘蛛山戰役精彩片段，甚至是角色設計師松島晃先生描繪的圖稿，都從日本搬運來台，讓粉絲們不用出國就能朝聖。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲鬼滅迷大玩Cosplay融入經典場景。

「我有看到好多好多作者畫的草稿，還有好多好多鬼滅之刃的角色，我最喜歡的角色是禰豆子，因為她的血鬼術很厲害」、「想說跟展覽有一些互動，我走到這邊的時候就看到這個，炭治郎水之呼吸的拍照區，可以借位合照，太棒了」許多粉絲不約而同大玩Cosplay，用心裝扮就是希望能融入經典場景與喜愛的角色合影留念。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼順利完成3種全集中呼吸訓練挑戰，可領限量紙本證書。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相。（圖／記者楊詩益攝）

不只有實體展品，讓鬼滅迷盡情捕捉，展覽還特別規劃手機遊戲，增添互動樂趣，策展單位表示：「為了讓大家在台灣也可以玩到跟日本一模一樣的遊戲，特別把它翻譯成中文版，順利完成3種全集中呼吸訓練，達到一定的標準，就可以獲得限量1萬份的紙本鬼沙隊入隊證書。」

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲ufotable繪製融入台灣在地元素的專屬Q版人物。

逛過、玩過，最後千萬別錯過展覽商售區，日本動畫製作公司幽浮社(ufotable)特別繪製融入台灣在地元素的專屬Q版人物，有跟101比身高的炭治郎、放天燈的禰豆子、與女王頭合照的善逸、在夜市大吃的伊之助，以及在阿里山賞櫻配便當的炎柱，另外，遠從日本空運來台的「鬼滅之刃」進口商品和展場獨家限量周邊等，都堪稱隱藏版亮點。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

▲▼日本進口商品與台北站獨家限量周邊也是隱藏版亮點。

▲「鬼滅之刃 全集中展」亞洲巡迴開跑 蝶屋、無限列車站在台搶先亮相▼ 。（圖／記者楊詩益攝）

由時藝多媒體與木棉花共同主辦的「鬼滅之刃 全集中展」台北站，即日起至10月10日於士林科教館展出，贊助單位中國信託支持優質藝文，平日於現場刷中信卡購票可享95折優惠。想要身歷其境感受鬼殺隊與鬼的熱血戰鬥，滿載回憶或收藏而歸，錯過之前日本展出的粉絲們，可得把握機會。

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