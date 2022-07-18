白色鬼影爬來！妹子試膽「跑民雄鬼屋」嚇慘　25秒片真相曝

▲有民眾到「民雄鬼屋」試膽。（圖／翻攝自民雄鬼屋實境體驗特展）

網搜小組／鄺郁庭報導

自南美館「殭屍展」造成轟動之後，全台幾個驚悚景點變得超熱門。就有民眾到「民雄鬼屋」試膽，被嚇得瘋狂尖叫、頻頻後退，畫面被PO上臉書後，才發現原來這是士林科教館展出的「民雄鬼屋實境特展」，讓不少網友也驚呼，「遇到會昏倒吧」、「想去，可是又怕怕！」

粉絲專頁「民雄鬼屋實境體驗特展」貼出一段影片，只見有一群人在鬼屋裡東張西望，結果角落突然竄出一個白影，在地上匍匐往人群爬去，嚇得一群小女生驚慌失措、四處逃竄。不過，其實這並不是在真的民雄鬼屋裡，而是在「士林科教館」中。

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據悉，這個「民雄鬼屋實境體驗特展」是結合今年夏天的電影《民雄鬼屋》所舉辦，地點在士林科教館，場景共分為A館的「禁忌深淵」，以及B館的「穿梭陰陽」。體驗期限是從6月25日至9月11日的10：00至18：00（全展期無休）。

影片曝光後，許多朝聖過的網友卻紛紛抱怨，「為何我們沒有遇到」、「我們有這個橋段嗎」、「我怎麼不記得有人這樣爬？」留言還吸引實境展小編回覆，「不可能…每次…體驗…都…不一樣…吧…」、「每次…體驗…都…不太…一樣…（扭…蛋…式…體…驗…？）」讓其他人笑翻，「有改過……這個鬼加錢……」。

還有網友表示，自己有遇到這位爬地鬼影，但沒那麼恐怖，「有，只是他爬累了，直接在角落吼叫。」其他人也紛紛留言，「他在爬不會拿東西打他嗎」、「想要，可是又怕怕，怎麼比真的民雄鬼屋還可怕的感覺」、「我都沒有回頭，打死不回頭。」