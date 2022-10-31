自學生張又懿研究火災「巴西科展」獲大獎　葡萄牙語介紹台灣

▲台灣自學生張又懿參加巴西科學博覽會奪大獎。（圖／國立台灣科教館提供）

楊惠琪／台北報導

來自桃園的自學生張又懿同學，日前代表我國參加「2022年巴西科學博覽會(MOSTRATEC)」以鄰居家發生火警的生活化研究主題獲得評審一致好評，勇奪大會天文、地球科學、數學及物理組一等獎及卡西歐（CASIO）特別獎，並展現語文長才，以葡萄牙語介紹台灣。

巴西科學博覽會為南美洲規模最為盛大的科學博覽會，前兩年因新冠疫情影響，採線上形式舉辦，今年疫情趨緩終於得以實體形式進行，有來自巴西、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、巴拉圭、葡萄牙、秘魯及台灣8個國家、共666件作品參與競賽，其中高中組有337件，國中小及幼稚園組有264件。

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國立台灣科學教育館指出，張又懿的得獎作品《別在房子裡跳舞－研究結構體開口大小與數量對火焰燃燒及煙霧流動之影響》，研究動機源自於她小時候的真實經驗，因為鄰居家曾發生嚴重火災，她因此發現火災現場周圍結構對火焰狀態將產生劇烈地影響，對此感到好奇，進而展開研究之路。

張又懿發現，台灣火災起因以建築物占最大比例，在火災現場時常因為建築結構設計不良或民眾逃生時開窗、開門，反而釀成更大的災難，因而從熱力學、流體力學、結構學等三個角度進行探究。

張又懿以煙囪效應與煙層逆流效應為理論基礎，使用壓克力搭建方形盒子來模擬建築物，綜合實體實驗及模擬實驗結果，結果發現並不是開啟門窗就能撲滅火勢，甚至可能因為湧進過多氧氣而導助長火勢，研究期望未來能應用於建築物搭建時的火災防範以及防災的宣導，避免更多火災憾事發生。

台灣科學教育館館長劉火欽表示，這次出國參賽，再次展現我國學生科學研究實力，讓其他國家對於台灣留下深刻印象，是疫情過後，難得的一次實體交流。

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