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大陸 大陸焦點 特派現場

網購取貨！她驚見包裹長出「比臉大」菌菇嚇傻...買家揭原因

貨架上的包裹太久沒領，竟然長出菌菇。（圖／翻攝自九派新聞）

▲貨架上的包裹太久沒領，竟然長出菌菇。（圖／翻攝自九派新聞）

圖文／CTWANT

大開眼界！大陸一名女子日前去領貨時，看到架子上有個包裹已經長出菌菇，而且都乾癟了，明顯是放了很長一段時間沒領，背後原因也曝光了，引發網友一番討論。

據《九派新聞》報導，事情發生在12月24日，雲南西雙版納州一名王女子和姊姊去領網購物品，發現架子上有個包裹長出菌菇，讓她們哭笑不得，驚呼：「我的天！」於是好心給買家打電話，提醒對方趕快來領，結果買家表示，因為在外出差沒時間領貨，才會一直放著，暫時回不來。

買家在外地出差，沒時間領包裹。（圖／翻攝自九派新聞）

▲買家在外地出差，沒時間領包裹。（圖／翻攝自九派新聞）

王女透露，雲南當地的溫度和濕度很適合菌菇生長，完全沒想到包裹裡面還會長出來，感覺神奇又搞笑。至於包裹長出的菌菇是什麼品種，是否可以食用？專業人士指出，應該是人工菌，其生長環境和野生的不一樣，只要有菌絲的地方都可以生長，「可能裡面有點熱了，熱了就長出來了」。

消息一出，掀起一陣議論，網友紛紛留言笑虧，「能炒一盤了」、「取快遞還免費送蘑菇」、「雲南空氣裡都有菌絲的」、「不愧是雲南」、「樣子是可以吃的菌子」、「直接下火鍋吧」、「這很雲南，感覺這個菌子也是可以吃的那種」。

【影片傳送門】

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