LINE跳出「老公早安」！人妻驚覺尪出軌…心痛：我做得不夠好？

▲原PO原本都不看老公手機的。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

收到這種聖誕禮，誰都無法接受。近日一位人妻表示，她在店裡手忙腳亂準備預定餐點，而老公去外送卻忘了帶手機，他的電話一直響，她一拿就發現LINE對話寫「老公早安」，面對這個驚喜聖誕禮，她躺床上輾轉難眠。

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文說，「一如往常，一大早就開始準備預定餐點，準備完老公外送，我繼續忙碌，可是，他手機忘了帶，這時手機電話響起，本來不看不接，因為老公電話我從不看，可是一直打，於是員工問我要幫忙接嗎？我就說好吧給我。」

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原PO表示，手機跳出LINE對話「老公早安！」「這禮物真的讓我驚嚇到了，等到老公回來，他一直要搶走手機，我說，搶走手機，我馬上走。」面對原PO的追問，老公表示，他跟小三互稱老公、老婆很久了，2人也發生數次肉體關係。

原PO嘆，「我忍住情緒，一直做到營業時間結束，我頭也不回的離開，抱歉，無法入睡，也沒人可以說。」她不吵不哭不鬧，只是一直思考著，她哪裡做得不夠好。

貼文一出，網友紛紛留言「應該叫他淨身出戶才對」、「離開他是對妳自己最正確的事」、「好堅強喔，要我就做不下去，要他好好交代清楚」、「妳一定要堅強加油喔！別跟自己過不去，別委屈自己，妳還有美好人生等著妳」、「木已成舟，事情既然發生了那就想往後的事，先準備證據提告吧。該拿的一分都不能少，不該給的一點都不能多」。

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