吳怡農曬帥照挺役期延長　操作「票投某某黨、青年上戰場」不道德

▲吳怡農提出對於役期延長的主張與看法。（圖／翻攝自Facebook／壯闊台灣 吳怡農）

記者呂晏慈／台北報導

傳總統蔡英文可望在27日國安高層會議拍板義務役役期延長方案，對此，長期關注國防改革議題的民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農提出3大主張稱，國安不分黨派，操作「票投某某黨、青年上戰場」是不道德的，他支持全面改革軍事訓練內容，並適度延長役期，且將會在立委任內嚴格監督國防部，不讓役男覺得當兵浪費生命。

吳怡農今天透過臉書曬出34歲放棄美國籍入伍當兵，並於特戰部隊服役的照片說，依據媒體報導，蔡英文明天將召開國安高層會議，對義務役役期的延長做出決定，這是國防部推出一連串部隊訓練的改革，包括強化後備軍人教召內容、加長志願役基本訓練的週數後，在兵役制度上最大的變革，具體反映了台海情勢的嚴峻。

吳怡農指出，印太地區安全與穩定的惡化，絕對不是台灣一個國家的問題，更不是由哪一個政黨執政所造成，而是所有鄰近周邊的民主國家共同面臨的威脅，台灣在1970年代創造了經濟起飛，1990年代完成了「寧靜革命」、實現政治民主化，今天，確保台海的和平、防止台灣爆發戰爭，是自己這一代人必須承擔的考驗與挑戰，也是不分黨派、不分政治立場，大家必須團結合作，共同完成的使命。

吳怡農再度針對兵役的改革提出3大主張：第一，政府對國防所做的努力都是為了確保和平；國軍建軍備戰也只有一個目的，就是防止台灣爆發戰爭，國家安全不分黨派，不分顏色，有人說票投某某黨、台灣青年上戰場，這樣的選舉操作是不負責任的，甚至是不道德的。

吳怡農表示，第二，中共大幅擴張軍備，對印太地區的安全與穩定造成嚴重威脅，因此他支持全面改革軍事訓練內容，並適度延長役期，他也要呼籲國防部做好溝通與說明的工作：建議國防部針對役男入營後，每個禮拜要接受什麼訓練，未來要負責什麼任務，一定要說明清楚，這是最起碼的要求，也唯有這樣才能化解役男還有家長們的疑慮，政策也才可能順利的推動。

吳怡農表示，第三，當選立委以後，他會嚴格的監督國防部，要國軍盡一切的努力讓役男平安回家，並且要讓在部隊的每一天都過得很充實，都能學習到新的技能，不再覺得當兵是在浪費時間、是在浪費生命。