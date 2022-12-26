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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多圖／吳怡農曝賴清德關心選情　跨派系市議員陪站路口

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲吳怡農今天上午由黨籍市議員陪同站路口，吸引民眾圍觀。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區立委補選倒數13天，民進黨候選人吳怡農26日上午由湧言會市議員顏若芳、趙怡翔、新系陳賢蔚陪同，前往榮星花園附近站路口。對於未來是否邀請副總統賴清德站台，吳透露，賴非常關心選情，確認行程後將對外報告，並盼以面對面溝通來突破同溫層。

吳怡農昨天下午舉行首場「頭家來發問」活動時，支持者會中頻頻針對選舉策略提出建議，有人稱應對抹黑按鈴提告，邀同額競選黨主席的副總統賴清德同台，召喚深綠、淺綠、泛綠的基本盤，氣氛相當熱絡。

對此，吳怡農今天上午受訪說，他非常珍惜與選民面對面溝通的過程，這是身為與「選民老闆們」面試的候選人必須做到的，唯有透過面對面溝通，才能讓選民了解自己的想法與主張、自己是什麼人，民主競爭一定要回歸政見想法，未來會繼續舉辦客廳會、座談會、廟口開講，並感謝議員夥伴們持續舉辦這些活動，讓自己爭取更多民眾支持。

吳怡農說，大家都對於這場選舉有很多期待，希望可以重新爭取市民朋友的支持，接下來兩周大家會陸續在街口、市場看到夥伴們，當然還有更多願意來加持的議員、長輩們都在協調中，「賴副總統對我們的選情也非常的關心，他其實現在也是一位候選人，正在競選民進黨的黨主席，所以後續的行程安排一但確認，一定跟各位報告。」

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

▲▼吳怡農今天上午由黨籍市議員顏若芳、趙怡翔、陳賢蔚等人陪同，前往榮星花園附近站路口。。（圖／記者黃國霖攝）

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