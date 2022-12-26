明道大學被列專輔學校又欠薪　私校工會：應該提早退場

▲明道大學被學校教師投訴欠薪。（圖／翻攝學校網站）

記者楊惠琪／台北報導

彰化縣私立明道大學今年年9月被教育部私校退場審議委員會列為專案輔導學校，又有學校教師指控，11月份的薪水到現在還沒收到，12月底發薪日又將至，校長郭秋勳承諾給薪卻一再跳票，感嘆年關難過。全國私校工會理事長尤榮輝表示，明道大學爭議不斷，教育部應介入協助，必要時直接停招，不必等到明年5月。

《自由時報》報導，有教師投訴，每個月底最後一天是發薪日，截至目前為止，11月份的薪水還沒收到，眼看12月的發薪日又快到了，擔心也一樣拿不到薪水，希望教育部可以介入協助。

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據了解，明道大學校長郭秋勳曾在12月5日發給全校同仁一封電子郵件，信中指出，董事長李超群已募集到2億元挹注校務基金，但由於這一筆資金較為龐大，作業期程需要多一點時間籌措完成，因此11月薪資將再延後一周發放，但一周過去，校長承諾跳票，學校教師仍未收到薪水。

郭秋勳今接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，因為學校被教育部列為專輔學校，招生對象受到限制，像是推廣教育、國際生都不能招，加上少子化，坦言招生狀況不如預期，但在董事長的奔走下，預計明年一月會有兩億元的資金到位，希望校內老師可以共體時艱，他並承諾，11月的薪水預計這周六前會發放，至於12月薪水能否如期，則要看董事會決議。

今年9月7日教育部召開第4次「私立高級中等以上學校退場審議會」，明道大學被列為專案輔導學校，根據規定，教育部要求學校在最近兩年，學校每個月可用資金要維持3個月，但最近兩年內，明道大學累計達23個月未達上述標準，符合「私校退場條例」第6條第1項第1款「財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運」，通過認定為專案輔導學校，給予該校改善期限至明年5月31日。

尤榮輝今受訪時指出，明道大學辦學爭議不斷，包括董事長疑似掏空案、副校長捲入販賣假學歷案、系主任抄襲案、史瓦帝尼學工案等等，常見的私大弊端都曾發生過，長久存在人謀不臧問題，財務狀況已嚴重惡化，雖被教育部公告為專輔學校，改善期到明年5月，但欠薪影響層面大，建議教育部依私校法規定，經私校諮詢會同意後直接命令停招，不必等到明年5月。