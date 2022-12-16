402所偏鄉學校獲贈樂器　南澳高中公益演出撫慰老人心靈

▲教育部的樂器銀行，7年來幫助402所偏鄉學校獲得樂器，圖為南澳高中音樂社團表演。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

教育部樂器銀行7年來已經媒合超過2500件民眾捐贈樂器，幫助402所偏鄉學校獲得到樂器資源，宜蘭南澳高中因位處偏鄉，音樂專業課程學習不易，剛成立的古典吉他音樂社團「i惠班寶」，今年3月獲樂器銀行捐贈20把吉他，在指導老師林雅惠用心帶領下，學生進步快速，學業成績也突飛猛進，樂團還進行愛心公益活動，撫慰老人的心，讓學生充分體會「取之於社會，用之於社會」。

教育部今（16日）在國立台灣藝術教育館南海劇場，舉辦「111年度樂器銀行感恩記者會」，邀請媒合成功的偏鄉學校學生共同演出，分享對於音樂的熱情，以及獲贈樂器後的學習成果，宜蘭南澳高中與新北市山區的雙溪高中，就是參與演出的團體。

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教育部樂器銀行「樂器媒合維修交換系統資源庫」已營運7年，結合產官學界資源，集結各學校的閒置樂器和接受民間團體及產業界的捐贈，進行樂器的媒合、維修與交換，並以扶持「偏鄉音樂教育」為主。7年來已媒合超過2500件民眾捐贈樂器，幫助402所偏鄉學校獲得到樂器資源，而截至今年11月底，共收到591筆，較去年成長近4成，並已媒合510件樂器，服務65間學校、舉辦20場講座暨樂器維修巡迴保健室、1場弦樂夏令營。

▲▼教育部的樂器銀行，7年來幫助402所偏鄉學校獲得樂器，下圖為新北雙溪高中音樂社團表演。（圖／教育部提供）

教育部表示，今年更走遍台澎金馬各大離島，在暑假在金門辦理音樂營隊，另分送鋼琴等樂器到蘭嶼、馬祖、澎湖，並在9月份推出全新的Podcast節目「聊偏聊偏」，邀請各地音樂老師暢談表演藝術在偏鄉推展的故事，希望讓更多喜愛音樂的人共同關心偏鄉音樂教育。

今天參與演出的南澳高中，學生學習音樂專業課程不易，家長對學生課後時間也較無暇規劃，校長江子文致力安排學生參與各種才藝社團，成立不久的音樂社團「i惠班寶」，今年3月獲樂器銀行捐贈20把吉他、2個音箱、3支麥克風。

特別的是，指導老師林雅惠為帶領15人的音樂社團，每週搭2小時火車到33公里遠的音樂教室，自掏腰包修習古典吉他，再回來傳授給學生，讓許多學生學習成效大幅躍進，學生藉由吉他練習穩定情緒後，學業成績也突飛猛進，不僅提升自信，同時也培養耐性及毅力。林雅惠也將在歲末年終帶著樂團進行快閃愛心公益活動，到宜蘭縣私立弘道仁愛之家表演，撫慰老人的心，讓學生充分體會「取之於社會，用之於社會」。

而位於新北市山區的雙溪高中，學生大部分為隔代教養或新住民家庭，由於距離市區較遠，學生學習音樂專業課程諸多不便，校長葉俊士希望透過音樂教育，讓學生多方探索自己的興趣。雙溪高中弦樂團4年前成立，過去因為大提琴數量不足，弦樂團的編制因此受限，且必須輪流使用樂器而影響練習；今年透過樂器銀行媒合捐贈大提琴，終於可以一人擁有一把樂器，學生也更珍惜練習、比賽的機會。