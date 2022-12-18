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快訊／私校退審會出爐　5私中1護專確定退場

記者楊惠琪／台北報導

教育部私立高級中等以上學校退場審議會今（18日）舉行第九次會議，也是第四次針對私立高中職學校進行審議，會中決定花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新商工、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育文化或社會福利事業，依規定解散。

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部今公布新一波私中退場名單。（圖／記者楊惠琪攝）

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教育部上午召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，由教育部國民及學前教育署長彭富源主持，共有委員18人出席，出席委員人數已達全體委員人數三分之二。

彭富源表示，包括花蓮縣私立國光商工、臺南市私立華濟永安高中、雲林縣私立益新高工、屏東縣私立志成高工、嘉義市私立大同高商及高美醫護管理專科學校等6所學校，都是符合「私立高級中等以上學校退場條例」第21條第4項「本條例施行前已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育、文化或社會福利事業之財團法人」的情事，教育部依本條例第21條第1項規定令6法人解散，並依本條例第21條第2項至第3項規定辦理清算及賸餘財產的歸屬事宜。

在少子化衝擊下，私校停招、停辦消息頻傳，教育部退審會在九月開會後，公布三波、共7校專案輔導學校名單，以及學校改善日期，7所專輔學校包括：大同技術學院、高苑科技大學、中州科技大學、台灣首府大學、明道大學、環球科技大學、和春技術學院等。

不只大專院校，私立高中職也正面臨退場風暴，全國私校工會推估，國教署加上五都（不含台南市）轄管私中，恐有50所私中面臨退場。

教育部在10月27日第一波公布高雄私立旗美商工、嘉義私立同濟中學列為專輔學校，11月17日第二波公布私立新光高中與賢德工商被列為專輔學校，11月24日第三波公布嘉義宏仁女中、苗栗育民工家、台東育仁高中等校被列為專輔學校。今（18 日）第四波會議，則確定5所高中職和1所護專退場。 

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