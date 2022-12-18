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6所私校退場　私校工會：許多專輔學校「仍狀況外」

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部今公布6所私校退場名單。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

教育部私校退審會今（18日）決議解散花蓮縣國光商工、台南市華濟永安高中、雲林縣益新商工、屏東縣志成商工、嘉義市大同高商、高美醫護管理專科學校等6校董事會。全國私校工會表示，許多私校被提報專輔學校卻仍「狀況外、自我感覺良好」，呼籲私中確實掌握退場條例預警，努力改善校務與財務。

教育部今召開「教育部第一屆私立高級中等以上學校退場審議會」第9次會議，會中決議上述6所已停辦學校，於停辦期限屆滿，仍未能恢復辦理或改辦其他教育文化或社會福利事業，依規定解散。

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私校工會今（18日）發布新聞稿指出，教育部自今年5月公告私校退場條例後，法令已明確規定專輔學校各項指標，包括財務、合格教師比率、欠薪，及違法並影響師生權益等，但許多私校直到被提報專輔學校仍在「狀況外、自我感覺良好」，呼籲各私中確實掌握退場條例預警及專輔指標，努力改善校務及財務，避免被公告為專輔學校。

私校工會表示，這次被解散的6所私校均位於偏鄉技職學校，是地方教育資源的重大損失，呼籲教育部思考偏鄉私中骨牌式大量退場對地方人才培育的衝擊，此外，對於有意轉型改辦公益事業的私校，應盡力協助輔導，改辦的審核標準也應提前明示，讓學校有所依循，並依法行政、公平公正客觀審議私校轉型改辦案，避免因主觀政策期待或成見，而過度嚴格限制私校改辦機會。

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