國民黨涉黑正副議長全數當選　民進黨批藍：說一套做一套

▲民進黨發言人謝子涵。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨發言人謝子涵26日表示，在各縣市議會正副議長選舉前，民進黨在中常會上決議不得支持具有黑金背景的人選，當時國民黨還自稱排黑條款比民進黨嚴格，但就在昨天選舉結果出爐，掌握許多縣市議會多數席次的國民黨，不但提名多位涉及暴力、恐嚇、被提報治平的人士擔任正副議長，且都順利當選，證明國民黨的排黑是說一套做一套，更凸顯「國民黨可以，其他人不能」十分荒謬。

對於國民黨的雙標行徑，謝子涵舉例說到，國民黨剛就職台北市議員卻落跑參選立委的王鴻薇，就曾抹黑攻擊吳怡農與黑道有關係，昨天卻在台北市議會副議長選舉，把票投給被媒體點名出身「牛埔幫」的葉林傳，狠狠自打臉都不害羞，還躲起來不接受媒體訪問，企圖用神隱來閃避支持黑道問題。

謝子涵進一步說，除了葉林傳，其他國民黨涉黑正副議長還包括被媒體踢爆出身四海幫、曾任海風堂堂主與新聯會會長的新竹市議長許修睿；被警方提報治平對象的南投縣正副議長何勝豐；2009年涉嫌強攬九二一震災重建工程，圖利特定廠商威脅縣府人員，而被警方提報為治平對象的潘一全；2013年曾因毆打公務員被判刑的雲林縣議長沈宗隆等人，也因國民黨無視社會觀感好壞，在地方議會佔有多數席次的優勢下都當選或連任。

謝子涵表示，昨天各縣市議會正副議長選舉結果，國民黨多位涉黑議長、副議長，在他們席次優勢全力護航下，全部成功當選或連任，這不但證明國民黨所謂排黑，是「說一套做一套」，也顯示出「國民黨的黑不是黑，你說的白不是白」，黑白只能是國民黨說了算。