林俊憲：「綠能流氓」不只在台南　實在很丟臉

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

副總統賴清德子弟兵、民進黨立委林俊憲26日說，台灣出現「綠能流氓」，不只在台南，幾乎全台所有綠能產業都受到黑道的恐嚇勒索，法務部甚至成立了一個專案，這實在是很丟臉的事情，希望檢警趕快偵破。他更直言，民進黨應該嚴格自我要求，把黑道擋在政治外面，至於國民黨以前把黑道大哥抓去管訓，現在卻提名他們當正副議長，是最大的諷刺。

林俊憲今天中午接受網路直播節目「新聞不芹菜」視訊連線專訪。主持人黃光芹關切，傳出光電利益被黑道把持，許多縣市首長被牽著走、押著走，過去賴清德曾在台南市長任內，堅持不向「黑金議長」李全教低頭鞠躬，堅持不進議會，但未來前中執委郭再欽相關的88槍案可能成為民進黨的隱憂？

林俊憲說，88槍案絕對對民進黨的形象造成重大傷害，希望這個案子盡快偵破，另外，台灣真的出現所謂的「綠能流氓」，不只在台南，幾乎所有的綠能產業，都會受到黑道的恐嚇勒索，法務部甚至成立了一個專案，可是好像也沒有抓到什麼，台南之前曾經逮捕幾個里長，但好像沒有辦法抓出後面系統性的、什麼力量在控制。

林俊憲直言，對比黑道往往可能介入土方、砂石業，光電產業也出現類似狀況，實在是很丟臉的事情，88槍的事情如果沒有偵破，民進黨在台南就要多背一天的冤罪。

林俊憲說，九合一選舉敗選原因當然也包括黑金因素，如果要回應民眾期待，民進黨就要從自我要求開始，很多事情根本不需要法律規定，民進黨的內規就可以訂定，例如提名條例、排黑條款，民進黨應該以最嚴格的自我要求，把黑道擋在政治外面，過去黑道參政頂多做到正副議長，或者鄉鎮市長，但像苗栗黑道直接選縣長（指剛就職的苗栗縣長鍾東錦），已超越那條界線。

林俊憲表示，以前國民黨執政時期被抓去管訓的黑道大哥，現在國民黨提名他們當正副議長，這是最大的諷刺。另對於民進黨，他說，民進黨應該從自身做起，同時逼其他政黨：敢不敢向民進黨看齊？這將可提升台灣政治的乾淨度。