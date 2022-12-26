4男台中求職遭囚禁毒打　地點竟在鬧區公寓！警攻堅影片曝

記者許權毅／台中報導

又傳出台版柬埔寨！台中市北屯區太原路上一棟老公寓5樓被詐團當成囚禁處，4名男性在臉書上看見「高薪免經驗」的工作找上門，結果身分證、存摺都被扣留，人則被控制在房間裡頭。其中一名來自苗栗的男子家屬通報，由台中警方在昨（25）日攻堅，逮補2名負責控制的犯嫌，並追查詐團源頭中，全案訊後依照詐欺、妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼警方在25日深夜進行攻堅，逮補現場2名犯嫌。（圖／記者許權毅翻攝）



台中市第五分局接獲苗栗縣警察局通報，一名30歲男性前往台中求職，不料從此音訊全無，最後定位地點則在北屯區，警方經調閱監視器，鎖定被害人疑似進入一棟舊公寓，深入追查發現該棟公寓有頻繁進出，疑似被詐團當成囚禁基地。

警方在25日聖誕節當天深夜執行攻堅，當場逮補林姓、閔姓犯嫌，現場則有4名年輕男性遭到囚禁，年齡僅僅在20到30歲左右，身上傷痕累累，一旁還有手銬、電擊器等。第五分局警方表示，被害人從各地前往台中後，詐團會派同夥去接送，確保被害人身上有存摺、身分證以及提款卡，甚至「數量不足」還帶去加辦，爾後再送去旅館投宿騙取被害人信任，過幾天後再逼迫交出證件等，將人囚禁在公寓。

▲▼警方指出，該詐團把囚禁地點藏在老公寓5樓，現場有4名被害人。（圖／記者許權毅翻攝）



現場共有4名被害人，最早一名從21日被囚禁到25日，只要有人想反抗，或是企圖逃脫，就會遭到毆打，其中來自苗栗的男性一度想以人數優勢突破犯嫌，卻遭到毒打。該處位於公寓5樓，其他樓層還有其他住戶，犯嫌會要求被害人盡量不發出聲響，不從也毆打，掩人耳目。

▲台中第五分局偵查隊副隊長陳建法表示，類似案件在今年下半年有增加趨勢。（圖／記者許權毅攝，下同）



被害人向警方供稱，都是在臉書等社群軟體求職，演變成遭囚禁案件。第五分局偵查隊副隊長陳建法指出，類似案件在今年下半年有增加趨勢，提醒民眾，網路標榜「高薪輕鬆賺錢」求職廣告應特別注意，切勿輕易交付個人帳戶，避免落入詐騙陷阱，如發現可疑可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。