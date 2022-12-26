　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

4男台中求職遭囚禁毒打　地點竟在鬧區公寓！警攻堅影片曝

記者許權毅／台中報導

又傳出台版柬埔寨！台中市北屯區太原路上一棟老公寓5樓被詐團當成囚禁處，4名男性在臉書上看見「高薪免經驗」的工作找上門，結果身分證、存摺都被扣留，人則被控制在房間裡頭。其中一名來自苗栗的男子家屬通報，由台中警方在昨（25）日攻堅，逮補2名負責控制的犯嫌，並追查詐團源頭中，全案訊後依照詐欺、妨害自由罪嫌移送台中地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方在25日深夜進行攻堅，逮補現場2名犯嫌。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

台中市第五分局接獲苗栗縣警察局通報，一名30歲男性前往台中求職，不料從此音訊全無，最後定位地點則在北屯區，警方經調閱監視器，鎖定被害人疑似進入一棟舊公寓，深入追查發現該棟公寓有頻繁進出，疑似被詐團當成囚禁基地。

警方在25日聖誕節當天深夜執行攻堅，當場逮補林姓、閔姓犯嫌，現場則有4名年輕男性遭到囚禁，年齡僅僅在20到30歲左右，身上傷痕累累，一旁還有手銬、電擊器等。第五分局警方表示，被害人從各地前往台中後，詐團會派同夥去接送，確保被害人身上有存摺、身分證以及提款卡，甚至「數量不足」還帶去加辦，爾後再送去旅館投宿騙取被害人信任，過幾天後再逼迫交出證件等，將人囚禁在公寓。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼警方指出，該詐團把囚禁地點藏在老公寓5樓，現場有4名被害人。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

現場共有4名被害人，最早一名從21日被囚禁到25日，只要有人想反抗，或是企圖逃脫，就會遭到毆打，其中來自苗栗的男性一度想以人數優勢突破犯嫌，卻遭到毒打。該處位於公寓5樓，其他樓層還有其他住戶，犯嫌會要求被害人盡量不發出聲響，不從也毆打，掩人耳目。

▲▼台中第五分局,五分局,台中,警察,偵查隊,陳建法。（圖／記者許權毅攝）

▲台中第五分局偵查隊副隊長陳建法表示，類似案件在今年下半年有增加趨勢。（圖／記者許權毅攝，下同）

被害人向警方供稱，都是在臉書等社群軟體求職，演變成遭囚禁案件。第五分局偵查隊副隊長陳建法指出，類似案件在今年下半年有增加趨勢，提醒民眾，網路標榜「高薪輕鬆賺錢」求職廣告應特別注意，切勿輕易交付個人帳戶，避免落入詐騙陷阱，如發現可疑可撥打110或165反詐騙諮詢專線查證。

▲▼台中第五分局,五分局,台中,警察,偵查隊,陳建法。（圖／記者許權毅攝）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
綠委開第一槍！　「發現金券讓全民領」
女星自駕特斯拉出車禍！　氣囊爆開、車頭撞爛變形
快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制　睽違2年接受媒體提問
女友認「和李宗瑞是好友」！　他崩潰偷看淫片比對
東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡
快訊／新莊男死床上！　頭顱被啃光光
LIVE／N倍券有希望！　宋仲基認愛英國妹遭爆要當爸
台中客運司機毆打港女記2大過　主管：他向30幾歲女孩子下跪

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹科園區警遭撞飛！左轉遭小黃擊落空翻360度...驚悚11秒影片曝

桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

友人酒後羞辱「孩子是雜種」　他起身離桌竟遭酒瓶打爆右眼

港籍女為老翁擋車質問！司機先撞再下車痛打　暴力影片曝光

快訊／新莊男孤獨死床上！7犬相伴...警驚見「他頭顱被啃光光」

揭陳吉仲昔公費研究涉抄襲挨告　張斯綱出庭喊話「誠實面對」

台南市議長選舉國民黨3人跑票　台南地檢署已分案調查

色誘行動失敗！東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡

台中客運司機毆打港籍女記兩大過　主管稱：他為工作犧牲尊嚴下跪

醉客中刀靠著服務生：借我扶一下！瞬間倒地不起「胸腔內都是血」

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

竹科園區警遭撞飛！左轉遭小黃擊落空翻360度...驚悚11秒影片曝

桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

友人酒後羞辱「孩子是雜種」　他起身離桌竟遭酒瓶打爆右眼

港籍女為老翁擋車質問！司機先撞再下車痛打　暴力影片曝光

快訊／新莊男孤獨死床上！7犬相伴...警驚見「他頭顱被啃光光」

揭陳吉仲昔公費研究涉抄襲挨告　張斯綱出庭喊話「誠實面對」

台南市議長選舉國民黨3人跑票　台南地檢署已分案調查

色誘行動失敗！東石獼猴緊抱小黑狗趴趴走　幼犬今離奇掛樹亡

台中客運司機毆打港籍女記兩大過　主管稱：他為工作犧牲尊嚴下跪

醉客中刀靠著服務生：借我扶一下！瞬間倒地不起「胸腔內都是血」

竹科園區警遭撞飛！左轉遭小黃擊落空翻360度...驚悚11秒影片曝

先探／伺服器產業　逆風高飛

理財周刊／夢裡當知身是客

財政預算吃緊！南韓政府打算「裁撤公務員」　一年省下183億元

反對普發現金　郭國文籲「底層紓困」苦民所苦

三花貓「睡成豪放大叔」開腿癱平超軟爛　爸看不下去：你是女生捏

高雄跨年獨家「999秒立體繪煙火」！整面光牆超美　6大觀賞點曝光

租屋前刷新油漆！他住幾天驚「原來有壁癌」　被房東冷回1句傻眼了

宏佳騰智慧電車行動送Ai　百人支持聖誕公益浪心溫暖

桃園男5年2度酒駕欠繳17萬　「查封房產」隔天立馬繳清

社會熱門新聞

即／新莊男孤獨死床上！7愛犬啃光他頭顱

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

卓俊雄高鐵猝逝！急救通報過程曝

女找2男「打砲換宿」遭射後不理丟包

霞喀羅古道墜谷！搜救隊搜索28天尋獲遺體

醫遭妻家暴5年　想抱兒跳10樓

即／機車國4遭追撞！女騎士滿地血

山區露營開暖爐　一家三口昏迷送醫

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

東石獼猴緊抱趴趴走　幼犬離奇掛樹亡

女兒一句：爸爸老婆不是妳嗎？妻提告

朱宗慶打擊樂團八里倉庫大火　毀5廠房

高鐵站收賄　高市前議員劉馨正判刑定讞

台中客運司機毆打港籍女記兩大過　主管這麼說

更多熱門

相關新聞

港籍女畫家遭惡司機痛毆　臉書曝：怎麼動都痛

港籍女畫家遭惡司機痛毆　臉書曝：怎麼動都痛

一名香港籍女子，日前搭台中公車時，不滿司機痛罵一名老人，於是仗義直言，為老人打抱不平，卻遭司機開車推撞、毆打，此事被PO上網路後，引發許多網友撻伐，港籍女子事後在臉書表示「這幾天一直在睡覺，瘀青和肌肉酸痛還好，最煩人的是左邊胸腔一直隱隱作痛，呼吸痛、每一下抽鼻子都痛、怎麼動都痛」。

迷途羔羊平安夜自行投案　4警化身牧羊人圍捕

迷途羔羊平安夜自行投案　4警化身牧羊人圍捕

屏東軍卡自撞！前輪消失卡路墩　9官兵輕重傷送醫

屏東軍卡自撞！前輪消失卡路墩　9官兵輕重傷送醫

第一天上工　鍾東錦：昨晚睡得不太好

第一天上工　鍾東錦：昨晚睡得不太好

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

即／屏東九如軍卡自撞！6官兵輕重傷　警消搶救中

關鍵字：

台中求職詐騙囚禁柬埔寨肉票攻堅影音

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

宋仲基「女友正面高清照」曝！

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

小S根本仙姑！7年前指廖科溢是討厭鬼

在國外一眼認出台灣人「靠3特徵」：準確率9成

金馬獎得主許志遠病逝！剛以《一家子兒咕咕叫》入圍

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

男大生突聞不到！醫驚見「整條被扯斷」嘆：救不回來了

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面