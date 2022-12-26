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「0.8有很多嗎？」高雄男酒駕遭攔突暴怒　警強勢上銬逮捕

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何姓男子酒駕被警方盤查逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名何姓男子（56歲）平安夜在朋友家把酒言歡，直到凌晨酒都喝光後，竟騎乘機車外出買酒準備續喝，因行車搖晃又忽快忽慢，遭到員警攔查，何男酒測值高達每公升0.84毫克，卻一臉茫然地問著：「0.8有很多嗎？」，甚至在員警宣讀權利時突然暴怒，幸好員警立即強勢上銬，順利壓制男子囂張氣焰，全案訊後依公共危險罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

鼓山分局旗津分駐所巡佐林照祥、警員蔡宜哲25日凌晨巡經旗津區中洲三路時，發現前方機車忽快忽慢又行車不穩，趨前攔查時發現騎士身上濃濃酒味，但騎車的何姓男子卻精神恍惚的堅稱沒有喝酒，直到員警對他實施酒測時才坦承喝了一些。

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲何男被上銬逮捕。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

酒測後，酒測值高達每公升0.84毫克，何男卻反問員警：「0.8而已，有很多嗎？」。員警立即對他宣讀權利，何男突然暴怒，大聲宣稱接受酒測結果，還質問員警有什麼需要嗎？員警見狀立即強勢上銬，才阻止了何男囂張的氣焰。

警方調查，何男在3年前曾因酒駕遭法院判處有期徒刑7個月，沒想到竟不知悔改，再度酒駕搖晃上路遭到警方逮捕。

鼓山分局長蔡鴻文表示，酒後駕車已是全民公敵，警方也會持續加強取締各類酒駕行為，並針對易肇事地點、路段、時段加強執行取締，易飲酒處所亦商請業者一同防制，協助對顧客宣導代駕或代叫計程車，以杜絕酒駕行為。

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