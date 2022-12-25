賓士男「車內有酒味」拒檢逃逸！遭開槍圍捕棄車落跑　下場慘兮兮

記者張君豪、柯振中／台北報導

台北市一輛黑色賓士車25日拒檢逃逸，員警朝右前輪開了一槍，隨後開始追捕，最後在辛亥路一帶發現車輛。警方調查後，發現林姓車主的兒子涉有重嫌，林姓男子到案後則供稱，因為怕有喝酒會被扣車，才會駕車逃逸。目前全案依照公共危險罪、妨害公務罪等罪嫌函送法辦，詳情仍在調查當中。

▲北市賓士轎車遭警方攔檢，拒檢開車落跑。（圖／記者黃彥傑攝）



林姓男子駕駛家中的黑色賓士外出，25日中午11點左右經過林森北路104號，將車輛停放在內側車道中央、妨害交通。警方於是上前盤查，光是透過窗戶，就能聞到車內的酒氣，於是當即要求駕駛下車。

豈料林男拒絕下車接受檢驗，還作勢開車衝撞員警，隨即一路逃逸。員警持續在後方追捕，朝右前輪射了一槍，一路追蹤之下，最終在辛亥路一帶發現車輛，但駕駛已逃逸無蹤。

警方調閱監視器追查，發現車主的兒子涉有重嫌，也通知家屬到場指認、要求林姓車主的兒子林姓男子到案說明。林男到案後，酒測值高達0.29mg/l，而他也向警方坦承，當時開著家裡的車出門，因為有喝酒，擔心被開單、扣車，所以才會駕車逃逸。

警方詢問後，針對違規停車、拒絕受檢等情事開單舉發，後續也依照公共危險、妨害公務等罪嫌，將林男函送法辦，詳情仍在偵辦當中。

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