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推車累倒...路倒男遭誤解是酒駕　警幫加油再上

▲身上有舊疾的徐男推著無油機車後不堪疼痛倒地，遭誤認為酒駕。（圖／龜山警分局提供）

▲身上有舊疾的徐男推著無油機車後不堪疼痛倒地，遭誤認為酒駕。（圖／龜山警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

新北市43歲徐姓男子今日凌晨上班途經桃園市龜山區振興路時機車突然故障，加上腿部有舊疾，體力不支倒坐地上，路過民眾誤為酒駕路倒向警方報案，員警詢問後才知上情，經檢查機車發現沒油，員警至加油站買油加入機車後順利發動，徐男萬分感謝在聖誕節平安夜中員警伸出援手。

▲▼警方獲報了解後主動買油解決劉男困境。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方獲報了解後主動買油解決劉男困境。（圖／龜山警分局提供）

▲▼警方獲報了解後主動買油解決劉男困境。（圖／龜山警分局提供）

今日凌晨2時許龜山分局大埔派出所警員許景清、徐偉傑執行巡邏勤務，接獲民眾報稱龜山區振興路有男子騎車路倒需要協助，員警到場發現男子坐在地上無法起身，右腳腫脹（舊疾），員警經詢問徐男擔任晚班的保全工作，由新北市鶯歌區騎乘機車至桃園市龜山區文化路某公司上班，途經龜山區振興路時機車突然熄火，因為天氣寒冷約6度低溫，急於上班不顧腿部舊疾（明顯腫脹），邊推車邊找機車行求助，因而體力不支倒地不起。

警方立即通知救護車到場處理，救護人員評估要送他去醫院治療，但徐男執意要先上班後改天再去看醫生，警方檢查機車狀況發現油表見底，前往三公里外的加油站以寶特瓶裝汽油，加入機車終於可以能順利發動。徐男表示剛到公司才任職半年，深夜臨時請假，會造成公司麻煩，要等下班後再自行就醫，並對警方熱心協助讓他可以順利上班表達由衷感謝之意。大埔派出所長劉翁宇表示正值寒流來襲，深夜外出要注意身體保暖，使用交通工具要注意車況及油料，如遇到身體不適或其他危險狀況，可立即撥打110報案專線，由警方即時協助處理。

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