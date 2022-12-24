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慶生酒成大亂鬥4人傷！　男向警比「無花果手勢」…多吃1條罪

▲▼陳姓男子不服員警訊查竟向員警比出不雅手勢，而遭警方當場以現行犯上銬逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼陳姓男子不服員警訊查竟向員警比出不雅手勢，而遭警方當場以現行犯上銬逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉中正路陳姓男子22日與友人相約餐敘慶生，席間陳男與同桌羅姓男子因相互敬酒時發生口角，竟衍生4人互毆，造成羅男頭部撕裂傷，其他3人身體擦挫傷。而陳姓男子在警局接受訊查時竟對員警做出「無花果」不雅手勢，遭警方以現行犯上銬逮捕，並依刑法妨害公務、妨害秩序、傷害等罪名調查偵辦。

▲▼陳姓男子不服員警訊查竟向員警比出不雅手勢，而遭警方當場以現行犯上銬逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

12月22日晚間9時許，吉安警分局獲報在花蓮吉安鄉中正路1段有民眾糾紛，經查陳姓男子（72年次）與友人相約餐敘慶生，席間陳男與同桌羅姓男子（81年次）相互敬酒時發生口角，竟衍生4人互毆，造成羅男頭部撕裂傷，其他3人身體擦挫傷。

▲▼陳姓男子不服員警訊查竟向員警比出不雅手勢，而遭警方當場以現行犯上銬逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼參與鬥毆之4人全被快打部隊帶回警所訊查。

警方表示，22日晚間陳姓男子與10名友人在1間火鍋店慶生（共9男2女），酒過三巡後彼此都有明顯醉意，突然陳男與羅男敬酒時起了爭執，沒想到最後變成自己人打自己人，有4人分別受到輕傷，傷者由消防人員現場包紮皆未送醫。

▲▼陳姓男子不服員警訊查竟向員警比出不雅手勢，而遭警方當場以現行犯上銬逮捕。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

轄區吉安警分局獲報啟動快打警力，迅速控制現場，帶回2男1女實施保護管束，另外陳姓男子在員警盤查過程中，突然用雙手比出不雅手勢，警方將他以現行犯上銬逮捕，全案依刑法妨害公務、妨害秩序、傷害等罪名調查偵辦。

吉安警分局強調，警察機關維護治安平穩的工作責無旁貸，面對各種暴力案件，絕對會以「零容忍」的態度來面對，在第一時間以強勢的公權力介入，壓制暴力氣燄，確保民眾生命、財產安全，進而營造安寧祥和的居家環璄。

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