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今年稅收超徵4500億！　綠委喊話「還財於民」：每人可領近2萬元

▲▼綠委何志偉呼籲蔡政府應還政於民。（圖／翻攝何志偉臉書）

▲綠委何志偉呼籲蔡政府應還政於民。（圖／翻攝何志偉臉書）

記者張靖榕／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前發文表示，政府今年稅收已超徵4500億元，卻沒有還稅於民，民進黨2024必輸掉江山。對此，民進黨立委何志偉也呼籲，民生問題相當重要，超收的稅金，「應要直接『還財於民』，才會讓人民真正有感」！

何志偉25日在臉書發文，他說在聖誕節這天許願，面對重要的民生問題，政府應將超收的4500億稅金發還給民眾，而他「計算機按一按、算一算」，就算出每人至少可以分到將近2萬元，政府應將超徵的稅金還給人民，「這是他們應得的錢」。

何志偉表示，政府不應追求數字和財政紀律，而應該把老百姓的錢好好使用，「我認為不要忘記了任何的政府都是為了人民存在，政府現在超徵這麼多稅金。」

謝金河23日表示，這些年台灣經濟數據非常好，但多是台灣半導體產業創造出的美好，社會底層卻是苦的，尤其在疫情期間政府的紓困措施不給力，最終結果是中央施政數據表現好，民眾卻無感。

總統蔡英文先前也檢討，執政團隊沒有看到經濟數據和人民實際感受的落差。謝金河指出，如今政府有了龐大稅入，若政府真的愛人民，應效仿川普和拜登，「直接把支票寄到每個人手上」，否則「對人民斤斤計較的政府，恐丟掉政權！」

不過先前財政部次長阮清華接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，所謂超徵的4500億稅收只是總體財政收支的一部分，實徵數超過預算數只是總預算，但還必須算上特別預算，總預算加特別預算，這幾年財政數字雖然穩健，「但還是赤字」，若真的還稅於民，「到時候大家都批債台高築，會比較好嗎？」

阮清華表示超徵的錢可用來減少國家舉債、增加還債，降低人均負擔金額，過去4年已實質還債5,427億元，而且還以「補貼移轉性支出」協助弱勢者得到幫助，其實這幾年發五倍券、三倍券就類似還稅於民。

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