發病高峰期還未到！　青島公布「每天49到53萬人」確診

▲民眾湧入病房買藥。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸國家衛健委今（24）日發布通報稱，23日新增本土確診4103例，不過山東青島市指出，按照監測數據推算，每日新增感染量為49萬人至53萬人，接下來2天會在此基礎上以10%增速增加。《環球時報》前總編輯胡錫進表示，青島是大陸首個將日感染量估算到「50萬級」規模的大城市。

青島市衛生健康委主任薄濤23日介紹，當前青島新冠感染發病高峰期還未到來，正處於高峰來臨前的快速傳播階段；按照監測數據推測，青島目前每日新增感染量為49萬人至53萬人，明後天會在此基礎上以10%增速增加。

薄濤指出，目前青島已建立並完善分級分類診療體系，構築了醫療救治三道防線，「只要大家共同努力，就可以把曲線拉得更平更長，讓高峰期進程可控，為島城醫療物資儲備、醫療救治服務等贏得更多時間，從而減輕短期內的醫療資源擠兌現象。」

由於大陸官方通報的確診數遭質疑不符合現實狀況，青島的舉動在網路引發熱議，紛紛讚「這個報道絕對需要勇氣」、「這種對數據負責的態度，必須點贊」。不過，也有網友認為，「國家統計數和青島的推測數都不是一個概念的東西，不要直接對比。」

胡錫進今日亦針對此事發文稱，青島市的估算雖然無法精確到哪怕萬級單位，但契合人們的實際感受，也反映了該市衛健委對疫情傳播形勢的真實評估，因而是一次實事求是的勇敢實踐，值得全國人民共同點贊。

胡錫進接著批評道，其他地方到昨天仍在沿用過去的統計方式，或許有其無奈的因由，但那種統計方式既不能反映現實，也嚴重背離民眾的感受，導致對官方公佈資訊嚴肅性的侵蝕，損害了公信力，其弊端遠大於那樣做所能帶來的好處。

據大陸國家衛健委今早通報，23日新增本土病例4103例，分別是廣東1737例、北京580例、福建338例、雲南309例、重慶283例、湖北258例、湖南109例、四川94例、上海80例、山西52例、天津51例、陝西35例、河南33例、江西32例、山東31例、浙江30例、河北13例、廣西10例、內蒙古9例、黑龍江9例、青海5例、海南2例、江蘇1例、西藏1例、寧夏1例。無新增死亡病例。