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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

9無黨籍+2民眾黨相挺　謝典林、許原龍蟬連彰化正副議長

▲彰化縣議會正副議長由謝典林及許原龍蟬連。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議會正副議長由謝典林及許原龍蟬連。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣議會25日上午舉辦第20屆縣議員就職典禮，有54席議員(國民黨26人，民進黨12人、無黨籍8人、民眾黨2人)出席，其中施嘉華(國)及林茂明(無)涉賄選羈押中無法到場，現場以記名投票選舉正副議長，民進黨團推派五連霸議員賴清美與李俊諭，國民黨團推老將謝典霖與許原龍出馬角逐，最終謝、許以36票蟬連5屆正副議長寶座，未來議會仍由藍營當家。

彰化縣議員共有56席，今天到席者共54人，國民黨27人，民進黨16人，無黨籍9人，民眾黨2人，缺席2人分別為施嘉華（國）、林茂明（無），而民眾黨主委張雪如及陳重嘉議員表態支持國民黨，由今天的得票數來看，9席無黨籍議員全投給國民黨團推舉的謝典林、許原龍。

賴清美表示，今天「沒有跑票」，顯示綠營大團結，感謝全黨16位議員的相挺支持，雖敗猶榮，未來將會帶領同黨議員，發揮監督縣府的責任；而謝典林說，本屆有14席新進議員，未來將秉持不分黨派，率領議員同仁們監督縣政，向中央爭取「綠能稅」，並協助縣政與重大建設能順利推動。

▲彰化縣議會正副議長由謝典林及許原龍蟬連。（圖／記者唐詠絮攝）

▲民進黨團推舉議員賴清美與李俊諭角逐正副議長寶座。

▲彰化縣議會正副議長由謝典林及許原龍蟬連。（圖／記者唐詠絮攝）

彰化縣議員林茂明涉賄選羈押就職缺席。

▲彰化縣議會正副議長由謝典林及許原龍蟬連。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員施嘉華涉賄選羈押就職缺席。

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