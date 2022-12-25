夢幻圖輯！南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」　像Elsa公主施了魔法

▲寒流強襲，南橫邊坡瀑布凍成「絕美冰柱」。（圖／甲仙工務段提供）

記者許宥孺／高雄報導

又一波寒流來襲，周末全台冷颼颼。南橫公路檜谷埡口路段出現絕美景緻，就像迪士尼動畫《冰雪奇緣》的Elsa公主來過似的，山壁上的瀑布全都瞬間結凍，宛如時間定格，形成冰瀑的畫面。

「南橫公路邊坡瀑布披上美麗冰衣囉～」甲仙工務段工程人員昨日發現，台20臨105線34.8k檜谷埡口至40k向陽沿線都有結冰情形。

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工程人員也拍下這些絕美畫面，可看到瀑布竟被凍結成冰，原本流動的水，瞬間被定格，形成一支支冰柱停在半空中，就像被Elsa公主施過魔法一樣。

▲流動的瀑布瞬間被定格。（圖／甲仙工務段提供）

公路總局甲仙工務段長陳正偉表示，寒流來襲，南橫公路天池到向陽路段，有很多邊坡都有結成冰晶的狀態，景色非常漂亮。提醒用路人，如果要上山的話，一定要多穿保暖衣物。

陳正偉說，近期寒流帶動寶來溫泉、不老溫泉湧進遊客，開車一定要減速慢行；另外，山區若有道路結冰的狀況，公路總局將會臨時啟動道路封閉，緊急清除路面結冰狀況，以提供安全的用路環境。同時也提醒，用路人山上切勿亂丟垃圾，大家一起共同維護美好山林。

▼南橫公路檜谷埡口路段出現絕美景緻。（圖／甲仙工務段提供）