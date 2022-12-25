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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

盧秀燕胸前別燕子就職！張景森大讚媽媽市長：有人不以為然是錯的

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市長盧秀燕今日正式就職，在市府前舉行就職佈達典禮。（圖／記者白珈陽攝，下同）

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕第二屆任期今（25）日正式就職，會場選在市府前廣場，盧秀燕穿著黑色西裝外套，胸前還有一隻「燕子胸針」。盧秀燕說：「台中市民就是我的家人，一直以來都把台中市當成一個大家庭，全力守護、建設，也感謝市民用選票大力支持。」同時盧也用「十大施政方針」作為演說主軸。

今日台中市長就職典禮由行政院政務委員張景森擔任監誓人，由盧秀燕宣布就職後，再布達副市長黃國榮、王育敏以及市府一級機關首長，宣誓與授受印信，立委江啟臣、楊瓊瓔等人也到場參加。張景森致詞時說：「早上為了參加典禮，6點就從台北出發，當時只有8度，來到台中看到這麼美麗的太陽，想起我們的媽媽市長，才知道台中為什麼這麼溫暖，因為我們有一個媽媽市長，在選舉期間我就覺得奇怪，為什麼盧市長提出形象是媽媽市長，有人還不以為然？這是錯的，一個執政者，基本上的心態都是想把老百姓當親人照顧。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲政院政務委員張景森直言，對於盧提出媽媽市長的形象，有人竟然不以為然。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕提出的十大施政方針包含，一、不分黨派與族群；二、以民為本；三、陽光政治；四、力拚經濟；五、改善空品；六、重視教育；七、照顧弱勢；八、加大建設台中；九、城市安全；十、國際與智慧化，要讓台中更好。

盧秀燕強調，這是至高無上的榮耀，會拚全力，承擔重任，回應市民朋友的期待，未來4年，市府團隊會讓台中要更好，邁向幸福城市二連霸，十大施政方針，第一要務就是，正向良善、富而好禮。因此未來四年，她依舊會維持「重市政、輕政治」、「超越黨派、不分顏色族群」、「以民生為主」的施政風格，努力促進社會和諧安定，因為家和才會萬事興。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕說，第二，深信市民才是城市的主人，市府團隊是公僕。未來四年會更重視民意，認真傾聽和對話，以民為本；第三，帶領市政團隊，要求清廉透明、陽光政治，一定要繼續保持廉能，不辜負市民家人的信任；第四，市府團隊要拚經濟、拚經濟、再拚經濟。

盧秀燕表示，第五點，會堅持改善空氣品質，加強環保衞生，絕不鬆手。請大家抬頭看看天空，市府團隊繼續奮鬥，減少空污不良日，努力天天天藍；第六，身為六都唯一的女性首長，她比任何人都重視教育文化。四年前，剛上任時，教科文預算占比，是六都最後一名，現在已是六都第一。第七，要加強社福、照顧弱勢。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

第八點，盧秀燕表示第二任內，會加速加大建設台中，「開不了工的要開工；完不了工的要完工」。交通建設、公園馬路建設、公共場館建設等等；第九，身為中部唯一直轄市，本來治安、公安、道安、食安的挑戰就非常難鉅，但是過去四年，市府團隊在中央評比都是數一數二，有跳躍式的進步，未來四年，會安全守護這個大家庭；最後第十項施政方針，盧市長說台中市要國際化和智慧化。這一屆，台中市政府除原來29局處會之外，新增了數位治理局，以智慧數位科技，推動治理台中市政，符合時代潮流及市民需求。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕在媒體聯訪時也拿出一款「愛的零錢包」，是競選期間競總外牆跟看板帆布製作而成，盧秀燕說：「這是燕子堡壘、勝利的燕子競選堡壘製作的，我們除了治理空氣，台中也要成為環保直轄市，把帆布拆卸下來後縫製，成為獨一無二的零錢包，也是我對大家的感謝跟愛，總共有1萬個都是自掏腰包做的，是我的心意。」

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