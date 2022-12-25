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「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今日就職，由行政院政務委員張景森擔任監誓人，張致詞時直言，有人對於盧提出的「媽媽市長」質疑，讓自己覺得很奇怪，因為一個執政者，一定都是把老百姓當親人照顧的。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲行政院政務委員張景森到台中擔任市長就職典禮監誓人，直言「選舉期間盧被質疑媽媽市長形象是錯的」。（圖／記者白珈陽攝，下同）

張景森致詞時說：「早上為了參加典禮，6點就從台北出發，當時只有8度，來到台中看到這麼美麗的太陽，想起我們的媽媽市長，才知道台中為什麼這麼溫暖，因為我們有一個媽媽市長，在選舉期間我就覺得奇怪，為什麼盧市長提出形象是媽媽市長，有人還不以為然？這是錯的，一個執政者，基本上的心態都是想把老百姓當親人照顧。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

張景森表示，「剛剛才跟市長說，我在首長名單中，很訝異好幾位是哪裡找來的，一定是花了很多心思去挖掘市政團隊，這幾位都是很睿智、有能力的首長，也恭喜台中市民，未來4年有非常優秀的團隊，是我們市民之福。」

張景森說，「我在台中當過1年多的副市長，對台中有很大的感情，在陳水扁前總統競選時，建議台中升格成為第3個直轄市，並且成立第3個科學園區、國際機場，這是翻轉台中的重要策略、蛻變成一級城市的關鍵。」

張景森表示，連任的盧市長，會變成台灣最重要的、最有潛力的直轄市，盧秀燕高票當選，自己前來監交感到很光榮。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕提出的十大施政方針包含，一、不分黨派與族群；二、以民為本；三、陽光政治；四、力拚經濟；五、改善空品；六、重視教育；七、照顧弱勢；八、加大建設台中；九、城市安全；十、國際與智慧化，要讓台中更好。

盧秀燕強調，這是至高無上的榮耀，會拚全力，承擔重任，回應市民朋友的期待，未來4年，市府團隊會讓台中要更好，邁向幸福城市二連霸，十大施政方針，第一要務就是，正向良善、富而好禮。因此未來四年，她依舊會維持「重市政、輕政治」、「超越黨派、不分顏色族群」、「以民生為主」的施政風格，努力促進社會和諧安定，因為家和才會萬事興。

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