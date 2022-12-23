任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

▲桃園市長鄭文燦在今天最後上班日依舊行程滿檔，上午視察平鎮文化公園停車場竣工案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（23）日最後上班日但依然行程滿滿，上午先後視察平鎮文化公園停車工程進度、主持中壢第一公有零售市場開幕與出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會，下午則向市府各局處同仁辭行，互道「珍重再見」，為自己2任8年的市長畫下完美句點。

鄭文燦今天最後上班日一早視察「平鎮文化公園地下停車場」竣工，鄭文燦表示，因應桃園都市成長快速，停車空間需求大，市府向交通部爭取前瞻計畫補助1.19億元，以總經費4.95億興建平鎮文化公園地下停車場。但施工過程歷經坍塌意外，工程設計改為鋼構設計，讓建築更具安全與友善環境。重建後平鎮文化公園地下停車場有232個汽車停車位，由國雲公寓大廈管理維護公司負責營運，導入智慧停車3.0技術，提供多樣化嶄新智慧服務，停車場兼具文化國小家長接送臨停與計程車休息功能，復興空廚亦將進駐管理中心，取得使用執照後，即可提供使用者更完善的服務。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日視察中壢第一公有零售市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦隨後出席「中壢第一公有零售市場」開幕，鄭文燦指出，中壢第一公有零售市場原本為傳統市場，因早年中壢獅子會捐贈大時鐘成為地標，被稱為「大時鐘市場」。自他上任後，接續原中壢市市場活化構想，歷經5年投入7億579萬元，重建為地下4層、地上6層，兼具停車場、店鋪、社福單位、客家文化中心的綜合商場，外觀除保留大時鐘設計，更打造夜間科技燈光秀，重現中壢人記憶，更代表新中壢的未來，未來將帶動站前商圈的發展。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦行程最後一站前往桃園市立圖書館新總館，出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會。鄭文燦說，桃園機場捷運通車是他從2014年底擔任市長後重要挑戰，歷經2年多終於在2017年3月2日正式通車。但桃捷自2020年起，因疫情關係連續3年受到影響，運量跌至谷底，過去8年宛如歷經三溫暖，本書紀錄這段重要歷程寶貴經驗，也見證台灣軌道建設的必要性。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日向市府各局處辭行後互道「珍重再見」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

下午開始，鄭文燦在副市長高安邦、李憲明與秘書長黃治峯陪同下，在市府大樓逐層向市府各局處同仁逐一道別，各局處製作看板感謝鄭文燦市長8年來對桃園市政努力奉獻，還有不少女性同仁贈送鮮花，更頻頻合照留念，最後向送行同仁揮手「珍重再見」，為自己8年市長畫下句點。

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