　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

▲桃園市長鄭文燦在今天最後上班日依舊行程滿檔，上午視察平鎮文化公園停車場竣工案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦在今天最後上班日依舊行程滿檔，上午視察平鎮文化公園停車場竣工案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長鄭文燦今（23）日最後上班日但依然行程滿滿，上午先後視察平鎮文化公園停車工程進度、主持中壢第一公有零售市場開幕與出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會，下午則向市府各局處同仁辭行，互道「珍重再見」，為自己2任8年的市長畫下完美句點。

鄭文燦今天最後上班日一早視察「平鎮文化公園地下停車場」竣工，鄭文燦表示，因應桃園都市成長快速，停車空間需求大，市府向交通部爭取前瞻計畫補助1.19億元，以總經費4.95億興建平鎮文化公園地下停車場。但施工過程歷經坍塌意外，工程設計改為鋼構設計，讓建築更具安全與友善環境。重建後平鎮文化公園地下停車場有232個汽車停車位，由國雲公寓大廈管理維護公司負責營運，導入智慧停車3.0技術，提供多樣化嶄新智慧服務，停車場兼具文化國小家長接送臨停與計程車休息功能，復興空廚亦將進駐管理中心，取得使用執照後，即可提供使用者更完善的服務。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日視察中壢第一公有零售市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦最後上班日視察中壢第一公有零售市場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦隨後出席「中壢第一公有零售市場」開幕，鄭文燦指出，中壢第一公有零售市場原本為傳統市場，因早年中壢獅子會捐贈大時鐘成為地標，被稱為「大時鐘市場」。自他上任後，接續原中壢市市場活化構想，歷經5年投入7億579萬元，重建為地下4層、地上6層，兼具停車場、店鋪、社福單位、客家文化中心的綜合商場，外觀除保留大時鐘設計，更打造夜間科技燈光秀，重現中壢人記憶，更代表新中壢的未來，未來將帶動站前商圈的發展。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦最後上班日出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦行程最後一站前往桃園市立圖書館新總館，出席「直達美好–桃園機場捷運通車營運實錄」新書發表會。鄭文燦說，桃園機場捷運通車是他從2014年底擔任市長後重要挑戰，歷經2年多終於在2017年3月2日正式通車。但桃捷自2020年起，因疫情關係連續3年受到影響，運量跌至谷底，過去8年宛如歷經三溫暖，本書紀錄這段重要歷程寶貴經驗，也見證台灣軌道建設的必要性。

▲桃園市長鄭文燦最後上班日向市府各局處辭行後互道「珍重再見」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦最後上班日向市府各局處辭行後互道「珍重再見」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

下午開始，鄭文燦在副市長高安邦、李憲明與秘書長黃治峯陪同下，在市府大樓逐層向市府各局處同仁逐一道別，各局處製作看板感謝鄭文燦市長8年來對桃園市政努力奉獻，還有不少女性同仁贈送鮮花，更頻頻合照留念，最後向送行同仁揮手「珍重再見」，為自己8年市長畫下句點。

【更多新聞】

桃園八德公寓大火！烈焰沖天　母逃生不及燒死...子獲救昏迷

桃園八德民宅火警母死子重傷　倖存父衝醫院...關心兒傷勢

桃園5歲童寒夜中獨走3公里迷途　市府教育局將對幼兒園開罰

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／巴黎市中心發生「槍擊案」　2死2命危
快訊／彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人回應了
中國人瘋搶囤貨「日本神藥」！　藥妝店缺貨了
最後一天上班好忙！　柯文哲去打疫苗
發燒2周！他體溫「詭異狂飆39°C」　衝醫院真相笑歪
緊急住院　蔡小虎最新病況曝光
5歲弟睡到一半「下體噴血」　竟被老爸刀割GG
快訊／彭文正咬蔡英文論文案敗訴　總統府發聲了
爆乳田慎節「露南半球」求捐血！　辣照曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　南下高雄夢時代首演試水溫

嘉義國中國樂社前進日照中心　音樂表演落實「社區關懷」

新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出　歡迎民眾一同歡度耶誕佳節

佳里扶輪社聯合善心企業　捐贈南消三大隊電動車救災用滅火毯

人美心美！　新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

台電前進阿里山特富野　助獨居長者更換老舊家用電線

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

固執柴上錯摩托拒離開　「毛車主」賭氣互相霸占

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

謝哲青「寂寞博物館」改編音樂劇　南下高雄夢時代首演試水溫

嘉義國中國樂社前進日照中心　音樂表演落實「社區關懷」

新悦花園酒店連續4年送愛偏鄉小校　管樂團齊聚表演

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出　歡迎民眾一同歡度耶誕佳節

佳里扶輪社聯合善心企業　捐贈南消三大隊電動車救災用滅火毯

人美心美！　新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

台電前進阿里山特富野　助獨居長者更換老舊家用電線

婁峻碩、焦凡凡太甜蜜　邱鋒澤認「很羨慕」豪氣公開紅包數字

快訊／巴黎市中心發生「槍擊案」　2死2命危

彭文正律師拍桌罵法官「混蛋」被北院提告　本人晚間回應了

街訪驚人發現：原來終結孤單感有這招　巧遇「超強直播卡司」聖誕、跨年不出門一起High翻天

為救父捐6成肝台北馬棄賽　正妹科長今年捲土重來頂寒流全馬完賽

郭信良特權貸款涉嫌掏空農漁會　林依婷：難道這不是黑金嗎？

批總統「論文門」法官昧良心或恐龍糊塗蛋　彭文正律師：鐵定上訴

中國人瘋搶囤貨「日本神藥」！一次掃走24盒　日本藥妝店缺貨了

任內最後上班日行程滿檔　鄭文燦向市府同仁「珍重再見」

Steam冬季特賣開跑　《艾爾登法環》首次打折、多款名作歷史新低

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

地方熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

被當戰犯　王美惠：哪一點對不起民進黨？

台中清水廢棄物火警！3300平方公尺燒成灰燼

基隆美術館即將完工　明年3月盛大開展

毒犯闖紅燈警欄檢逃竄自撞金爐被逮

枋寮940挺午仔魚　「蓮霧午仔魚湯」消費者驚艷

台南市公布第16批酒駕累犯名單

男子深夜持蛋捲袋藏百包毒咖包

南消智慧科技防救災

烤乳豬龍蝦全來了！4117中央公園馬拉松開始報名

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

新科雲林縣議員顏嘉葦補助款「全捐偏鄉小學」

韓國女神宣美SUNMI首次台南演出

藝人變藝術家！郭彥甫鼓勵高中生勇敢追夢

更多熱門

相關新聞

民進黨選後檢討已讀不回

民進黨選後檢討已讀不回

準民進黨主席賴清德21日晚間舉辦第一場「向黨員報告」政見發表會，以「已讀不回」會有更大危機，來形容民進黨敗選至今的態度。但在賴清德發表會還在進行的同時，蔡英文總統就在臉書發表選後檢討文，並宣布下週將召開國安高層會議，頗有搶話語權的味道。

選舉落敗找戰犯　鄭文燦：共同承擔

選舉落敗找戰犯　鄭文燦：共同承擔

將卸任8年市長　鄭文燦：一樣關心桃園

將卸任8年市長　鄭文燦：一樣關心桃園

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

一場選戰　拖垮台灣司法公信力

市府總辭　鄭文燦：謝團隊讓桃園站在新起跑點

市府總辭　鄭文燦：謝團隊讓桃園站在新起跑點

關鍵字：

鄭文燦

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

小甜甜「理念不合」退教會！

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

知名旅遊作家驟逝！臉書轉紀念帳號

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面