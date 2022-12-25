任期最後一天！　「昇貿」獎助學金頒獎鄭文燦不再缺席

▲「昇貿」獎助學金頒獎鄭文燦(右五)不再缺席。（圖／昇貿提供）

記者楊淑媛／桃園報導

昇貿教育事務基金會24日在桃園喜來登酒店，舉辦清寒、優秀學生獎學金頒獎典禮，2022年度共計有229位學生獲獎，發出獎學金逾168萬元。昇貿科技集團本於關懷弱勢、獎勵優秀學子，成立昇貿教育事務基金會回饋社會，迄今逾12年，除有逾3,000名學生受頒獎助學金，金額已逾2000萬元外，每年還規畫贊助或扶助不同的團體。

市長鄭文燦出席頒獎典禮表示，過去他年年受邀頒獎，但都因為公務繁忙只能指派副市長代理出席，今天是他當桃園市長的最後一天，他把最後一場獎學金頒獎典禮留給昇貿，一方面要親自來謝謝昇貿公司同時也是桃園喜來登的董事長、基金會贊助人李三連董事長對扶助桃園學子、投資桃園不餘遺力，另一方面也勉勵學子要不畏艱困，持續努力將來回饋社會。

昇貿科技集團創辦人李三連董事長表示，獎學金頒發的對象已不限於公司所在地桃園地區之清寒學子，只要是學業成績優異，或是在美術、音樂方面有出色成績者，都可提出申請，希藉此鼓勵或協助一些有藝術天分或勤奮向學的學生順利完成學業。

昇貿科技日前受邀參加券商舉辦的法說會表示，就其遠距產品終端客戶調整庫存狀況及國際錫價震盪放緩，目前看來第三季已經是谷底，最壞狀況已過，預期明年在新產品及新客戶導入的帶動下，營運將比今年好。

昇貿科技因應全球ESG趨勢，主力發展低溫無鉛焊錫產品，該產品有助於大幅降低製造過程中所消耗的電量和碳排量，除已應用於CPU、晶片之組裝上，新應用像是面板、SSD、DRAM等，亦開始加入測試認證的行列，客戶群除其原先即已交貨之Intel、聯想外， AMD、NVIDIA、三星、LG等大廠亦主動接觸加入測試認證中。未來低溫錫的潛力值得期待，而目前全球擁有低溫錫產製能力，僅昇貿及另一日系廠商。