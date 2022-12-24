打造南市競速溜冰培訓基地　黃偉哲視察標準競速溜冰場新建工程

▲「台南市200公尺標準競速溜冰場新建工程」，2021年3月開工，目前工程進度達98％，台南市長黃偉哲23日特地前往現地視察，關心最新施工情況。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市位於永康，擁有最新規格200公尺拋物線賽道溜冰場的「台南市200公尺標準競速溜冰場新建工程」，2021年3月開工，目前工程進度達98％，台南市長黃偉哲23日特地前往現地視察，關心最新施工情況，盼施工單位務必抓緊時程，在堅持品質的狀況下，盡速完工。

市長黃偉哲與體育局長，在施工單位的陪同下親自試走樓梯，巡察賽道，並提醒施工單位注意現場停車位是否足夠。黃偉哲表示，為了支持大灣地區溜冰運動的銜續發展，提供選手更優質的訓練環境，市府積極向教育部體育署爭取新建全新滑輪溜冰場，目前工程尚有2％待完成，希望施工單位如期如質完成，提供永康區滑輪溜冰訓練與休閒全新場地。

體育局表示，本案新建溜冰場設計採用2018年國際滑輪溜冰總會World Skate頒布的新形式200公尺拋物線賽道，落成後選手可提早適應新形式之拋物線賽道場地，提升比賽競爭力及並增加奪牌機會。

目前工程正在辦理賽道面層變更設計，完成變更後再復工，預計2023年3月全面完工。未來新溜冰場啟用後將做為教學訓練及比賽之用，而溜冰場外綠地也將與南邊滯洪池連成景觀步道，提供民眾休閒散步的好去處，提升整體社區休憩環境。