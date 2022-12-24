搭捷運意外遇到「總隊長巡查」！背2排勳章一票人看呆：靈壓破表

▲男同學的背包上別滿了名牌，整整兩排看起來霸氣十足。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

對於社團參與者而言，儀隊是充滿榮譽感的團隊。一名男子日前搭乘捷運，意外看見了某學校的「儀隊總隊長」微服出巡，背後別了整整2排的名牌，讓他直呼「靈壓破表」，威風的畫面曝光後，立即引起討論，也有不少曾參與儀隊的同好肅然起敬。

這名男子在「路上觀察學院」分享照片，當時他人正在捷運上，看見了前方男同學背著黑色書包，書包上則是滿滿的儀隊名牌，讓他直呼「走在後面都感覺得到風」。

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依據照片畫面，男同學的背包上除了有「開南儀隊」的標誌以外，長方形的名牌還有「總隊長」、「指揮官」、「特技隊」及「禮兵長」等。至於2側圓形的名牌，則有「105屆總隊長」、「105屆指揮官」、「105屆表演隊」、「105屆禮兵長」等字樣，看起來確實相當拉風，也讓男子忍不住吶喊，看起來覺得超帥、靈壓破表。

照片曝光以後，2天的時間有超過1.9萬名網友按讚，不少人驚呆直呼，「很有榮譽感餒！帥氣的步伐」、「很棒，是個有榮譽感的孩子」、「這包背在身上好帥喔」、「這是努力過的勳章」、「看到他都想跟他致敬了。很棒的榮譽感」、「這樣感覺很帥欸！看得出他身上的榮耀和驕傲！」

此外，也有曾經參與過儀隊的網友分享，「有段時間好懷念在高中儀隊的日子。當到隊長真的是不知道多少個假日、寒暑假幾乎全勤在太陽下練習，充滿淚水跟汗水才得到的頭銜」、「我可以理解，高中那時我也是儀隊，那時我是總副隊長以及第一小區隊長，帶著學弟妹每天操槍、練習，背槍法表，每天都在進步，那時候真的很快樂也很有成就感」、「名牌的背後，只有儀隊人才知道是付出多少汗水與傷痕換來的，現在的孩子願意在高中接受這種辛苦磨練的已經很少了，用名牌展現出自己的成就，很棒！」

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