她搭捷運沒戴口罩勸不聽　嗆警：不然給我一張單子

記者邱中岳／台北報導

北市1名女子搭乘捷運在府中站進站時，被站長發現沒有戴口罩，站長勸阻不聽告知捷運警察隊，警員到場後，女子仍堅持「戴口罩只是建議、沒有強制規定」，甚至要警員直接開單，警員攔查身分後，交給捷運公司依規定函送相關單位裁處。

警方調查，39歲周姓女子，12日上午8時許從捷運府中站進站沒有戴口罩，站長發現後立刻勸導，女子仍不聽勸，站長通知捷運警察隊警員前往了解，周女對警員表示，「戴口罩只是建議、沒有強制規定。」

▲女子無罩搭捷運被勸導，不爽反嗆「不然給我一張單子」。（圖／記者邱中岳翻攝）

周女甚至對警員說，「不然你就給我一張單子（意指開罰單）」，警員發現周女在捷運忠孝敦化站下車離去，立刻追上前去抄錄資料並查驗身分，周女才悻然戴上口罩，警方將證據交由捷運公司，依照《傳染病防治法》函送相關主管機關裁處。

衛生福利部疾病管制署於2022年11月28日宣布自12月1日起適度放寬戴口罩等防疫措施，室外空間、室外場所，取消應全程戴口罩之規定，外出於室內空間、室內場所(包括車廂、船舶、航空器等運具之內部空間)，仍維持應全程戴口罩。

▲女子無罩搭捷運，被勸導還回嘴「戴口罩只是建議，沒有強制規定」。（圖／記者邱中岳翻攝）

據捷運警察隊統計，捷運系統處理2022年1月至11月未戴口罩案共52人，捷警隊呼籲，疫情雖然趨緩捷運人潮回流，旅客於搭乘捷運時仍須遵守相關防疫規定，應全程戴口罩，違反規定者，最高可處新臺幣1萬5千元罰鍰並拒絕運送。