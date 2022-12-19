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捷運車廂緊貼OL狂頂　噁男反嗆「被醜女碰到下面」代價出爐

▲▼中華電信首度將北捷板南線車廂變身成「5G順穩快車廂戰隊」，上車的玩家掃描車廂中「順穩快小戴大挑戰」，讓代言人羽球球后小戴陪你搭北捷(業配)！（圖／記者湯興漢攝）

▲台北吳姓男子在捷運車廂性騷擾OL，挨告反控對方挾怨報復。（資料照／記者湯興漢攝）

記者郭玗潔／台北報導

台北一吳姓男子趁上班時段捷運車廂人潮擁擠，緊貼背對他的妙齡女子小香(化名)，用下體磨蹭她臀部後挨告。吳男辯稱，是小香將他逼到車門邊，碰到他大腿內側和胸部，讓他感覺很不舒服，因他怒罵她「醜女」，小香挾怨報復才提告，不過一審法官不採信他的說詞，依性騷擾罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬。吳男不滿判決，一路上訴到三審，仍被駁回，全案定讞。

判決指出，吳男於去年1月20日上班時間，從捷運龍山寺站搭乘板南線列車，趁車廂人潮擁擠，緊貼在身材嬌小的OL小香背後，以下體磨蹭她的臀部。小香轉身質問吳男為何騷擾她，並拿出手機拍攝，吳男害怕長相被公布在網路上，只好和小香一同去找警察，但一見到警察，吳男卻反咬小香「長那什麼樣子」，還恐嚇說要告她，讓小香心生恐懼，事後在筆記本寫下被騷擾的過程，傾訴「人心真的很可怕，好像地獄的化身」等心情。

全案審理時，吳男辯稱是小香的包包勾到他，他推開包包時，小香轉過來，將他擠到車門邊，她的手碰到他的大腿內側2次，她的上半身也碰到他的胸部10秒，讓他感覺非常不舒服，因他有罵她「醜女」，小香才發飆告他性騷擾，根本是挾怨報復。

一審法官認為，吳男證述有矛盾之處，而小香證述前後一致，也與監視器畫面相符，且案發後書寫心情記事時，情緒依舊充滿氣憤及委屈，判吳男犯行屬實，依性騷擾罪，處5月徒刑，可易科罰金15萬。吳男不滿判決，再上訴到二、三審，都被駁回，全案定讞。

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