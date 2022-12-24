義大職能治療系產學開發「混合實境復健系統」　將推廣至長照中心

▲義大職能系產學合作開發的混合實境軟體系統「熊黑皮飲料吧」實際操作情形。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中風復健除了能幫助患者恢復肢體功能，最大的目的是提升日常生活的能力和獨立性，義守大學職能治療系透過產學合作，與聯合酷愛迪數位創意年輕團隊、元啟國際科技高級研究員楊椀纖博士，從上肢訓練和認知功能兩個角度切入，開發混合日常實境方式協助患者復健訓練，有助於提振患者生活自理能力，讓患者擁有成就感，也減輕照顧者負擔。

研發團隊指出，中風是一種神經系統疾病，中風後約有7成的患者可能留下後遺症，需要透過長期的復健治療，幫助患者恢復肢體功能和日常生活能力。而復健的方式需要因應大腦的神經可塑性，大腦皮質具有用進廢退的特性，會根據人們的經驗和學習，不斷改變其結構和功能，因此復健訓練往往是長時間、重複性、高密集度，也常讓患者感到枯燥乏味。

▲義大職能系主任李秉家（右）與楊椀纖合作開發混合日常實境復健系統。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

透過團隊研發的混合實境軟體系統，可利用隨手可得的日常生活用品，變成幫助患者訓練的道具，訓練課程之一的「熊黑皮飲料吧」已獲得2項發明專利並發表於國際期刊，目前也已進入人體臨床試驗階段，未來也推廣到長照中心和社區。

義大職能治療系系主任李秉家指出，已有許多研究證明中風復健加上虛擬實境 (virtual reality) 或擴增實境 (augmented reality) 的訓練，可以提升患者的上肢動作能力和日常生活獨立性，而團隊所研發的混合實境 (mixed reality) 技術，則可以在現實環境中投影虛擬物件，讓使用者能感受虛實整合的效果，像是「熊黑皮飲料吧」，只要使用一個簡單的杯子，甚至是喝完手搖飲的空杯，就可以在課程中進行裝飲料、洗杯子、拿取、傳遞等任務，來重複訓練患者的上肢動作。

▲李秉家（中）研發混合實境復健系統造福人群。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

同研發的酷愛迪數位創意則是由一群年輕有活力的年輕人組成，有相當豐富的軟體開發經驗，雖然首次接觸混合實境系統，但透過和李秉家教授研究團隊的不斷討論與溝通，共同產出「熊黑皮飲料吧」全新型態復健系統。

酷愛迪經理王詩晴表示，智慧復健已經席捲全球，混合實境能夠突破許多傳統輔具無法達到效果，患者可以在課程中獲得更好的引導和更完整的輔助資訊，也更能夠有效的理解和掌握活動的內容，這些訓練結果能透過數據紀錄和雲端整合，讓醫療團隊獲得患者即時的復健狀況。