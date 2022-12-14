雲嘉南分署力推多元培力　樹立社區營造新典範

▲第１屆「社區營造獎」結果出爐！勞動部勞動力發展署雲嘉南分署的多元培力單位，榮獲「青年行動獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

第１屆「社區營造獎」出爐！文化部從全國138件參獎單位中遴選出9件獲獎，鼓勵用心投入社造、具重大貢獻且以新策略改造社區者，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署多元培力單位，榮獲「青年行動獎」殊榮，彰顯分署致力推動、扶植在地產業及推動社會企業發展的用心，也成為推動地方創生與社區營造的最佳典範！

雲嘉南分署長劉邦棟表示，勞動部長期推動多元培力就業方案，結合民間團體、政府部門及企業單位，建立合作夥伴關係，釋出就業機會幫助失業者、中高齡及身心障礙等就業弱勢民眾重返職場，雲嘉南地區近20年來已補助約1700個就業計畫，創造上萬個工作機會，也鼓勵青年回流，留住在地勞動力！

本次獲得「青年行動獎」個人組的林建叡，是台灣城鄉藝農實踐協會的專案管理人，該協會自2020年起申請雲嘉南分署培力計畫，組建9人專案執行團隊，以「村是遊戲小島」為概念，以體驗服務設計為主軸，主打親子休閒、聚落宜居、青年培力、孩童陪伴、物產行銷及地創聯盟等六大核心，致力推動台南大崎聚落的永續發展。

畢業於台南藝術大學建研所的林建叡，有感於農村人口老化、大環境少子化等因素影響，讓許多珍貴的文化及地景環境慢慢消失，他從就學時期開始在大崎社區蹲點，11年來號召不少志同道合的年輕人，投入推動社區亮點改造，也串聯周邊資源，如台南藝術大學、烏山頭水庫風景區、西拉雅官田遊客中心等，達到空間活化、帶動周邊經濟流動，創造就業機會等，成效有目共睹。

劉邦棟補充，分署長期協助在地發展特色產業與社會經濟事業，鼓勵民間團體發揮創意及自主力量，採取他助、互助到自助，開創各種就業機會，積極實踐SDGs聯合國永續發展目標，提案申請資訊可至分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)或撥打06-6985945轉1341洽詢。