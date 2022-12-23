新北「無障礙坡道」離地超遠！超扯設計遭罵翻：驗收怎麼過的

▲超有障礙的無障礙坡道讓不少人看傻。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）



記者柯振中／綜合報導

對於身障患者而言，路上的無障礙坡道十分重要。不過，有名網友在新北某處發現，人行道設置的「無障礙坡道」與路面相差了好一大段距離，離譜的照片讓他忍不住上網分享，同時嘲諷「那（哪）個白癡設計的」，照片在網路上曝光後，引起了大量討論。

一名網友在「路上觀察學院」分享照片，從圖片當中可見，該處人行道設置了無障礙斜坡，但斜坡設置的地點與路面之間，還差了一段高度，身障人士想要使用坡道，無疑是天方夜譚。

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超扯的高度差距曝光，也讓拍照者忍不住斥責「那（哪）個白癡設計的」，原PO也不禁出言嘲諷，這根本不是無障礙坡道，而是「有障礙斜坡」。

貼文曝光後，不少人留言嘲諷，「腦殘無法體會腿殘的苦」、「很多公共工程都這樣，很傻眼的成品」、「跟人行道一樣，實際用不了，但可以拿來宣傳」、「先別誰誰設計的，我只想知道哪個單位驗收的」、「鬼島設計領先全球。」

對此，曾參與台北市第三選區議員選舉、相當關心台灣交通的林柏勛表示，這處地點位在新北某路段，距離可以行走的斜坡約有80公尺，初步判定是社區的私有建設。

林柏勛提到，雖然是私有建設，但市府有權力發文社區，要求管委會改善，並實施現場會勘，當地也有居民透露，這項設施已存在20年，一直無人過問，他已通報新北市政府，後續等官方說法出爐，再來進行報告。

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