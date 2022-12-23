　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新北「無障礙坡道」離地超遠！超扯設計遭罵翻：驗收怎麼過的

▲▼超有障礙的無障礙坡道。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

▲超有障礙的無障礙坡道讓不少人看傻。（圖／翻攝臉書／路上觀察學院）

記者柯振中／綜合報導

對於身障患者而言，路上的無障礙坡道十分重要。不過，有名網友在新北某處發現，人行道設置的「無障礙坡道」與路面相差了好一大段距離，離譜的照片讓他忍不住上網分享，同時嘲諷「那（哪）個白癡設計的」，照片在網路上曝光後，引起了大量討論。

一名網友在「路上觀察學院」分享照片，從圖片當中可見，該處人行道設置了無障礙斜坡，但斜坡設置的地點與路面之間，還差了一段高度，身障人士想要使用坡道，無疑是天方夜譚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

超扯的高度差距曝光，也讓拍照者忍不住斥責「那（哪）個白癡設計的」，原PO也不禁出言嘲諷，這根本不是無障礙坡道，而是「有障礙斜坡」。

貼文曝光後，不少人留言嘲諷，「腦殘無法體會腿殘的苦」、「很多公共工程都這樣，很傻眼的成品」、「跟人行道一樣，實際用不了，但可以拿來宣傳」、「先別誰誰設計的，我只想知道哪個單位驗收的」、「鬼島設計領先全球。」

對此，曾參與台北市第三選區議員選舉、相當關心台灣交通的林柏勛表示，這處地點位在新北某路段，距離可以行走的斜坡約有80公尺，初步判定是社區的私有建設。

林柏勛提到，雖然是私有建設，但市府有權力發文社區，要求管委會改善，並實施現場會勘，當地也有居民透露，這項設施已存在20年，一直無人過問，他已通報新北市政府，後續等官方說法出爐，再來進行報告。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
全台僅2輛！　「1380萬轎跑」現身北市
博客來解雇工作20年打掃阿姨！　律師見「合約2字」怒了
謀殺20多人！「比基尼殺手」出獄

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最暖韓劇《我們的藍調時光》劇本書來台！盧熙京創作想法首公開

新北「無障礙坡道」離地超遠！超扯設計遭罵翻：驗收怎麼過的

女友收男同事送「性感內衣」曖昧傳訊：穿給我看　回答讓他綠炸

博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見「合約2字」怒了：讓人失望

周末暴冷低溫下探6°C！保暖8要點一次看「兩大部位要包好」

警專女學生熱舞「肩帶掉了」雪白上圍掀暴動　本人IG曝光了

中國全世界最後一個考「疫情期末考」　林氏璧醫師：搞不好會當掉

快訊／維他命C膠囊「驗出致癌物」　衛生局緊急令下架、法辦業者

媳婦住月子中心「遭嫌浪費」！霸氣婆婆秒匯款：錢我來出

台灣安寧之父賴允亮談「告別」　死亡不是終點而是傳承

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

宣美台南記者會「驚天動地90秒」

駕駛車內點菸引爆炸！ 開一半車頂被炸飛高空

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審傍晚判決...彭文正仍敗訴

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

最暖韓劇《我們的藍調時光》劇本書來台！盧熙京創作想法首公開

新北「無障礙坡道」離地超遠！超扯設計遭罵翻：驗收怎麼過的

女友收男同事送「性感內衣」曖昧傳訊：穿給我看　回答讓他綠炸

博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見「合約2字」怒了：讓人失望

周末暴冷低溫下探6°C！保暖8要點一次看「兩大部位要包好」

警專女學生熱舞「肩帶掉了」雪白上圍掀暴動　本人IG曝光了

中國全世界最後一個考「疫情期末考」　林氏璧醫師：搞不好會當掉

快訊／維他命C膠囊「驗出致癌物」　衛生局緊急令下架、法辦業者

媳婦住月子中心「遭嫌浪費」！霸氣婆婆秒匯款：錢我來出

台灣安寧之父賴允亮談「告別」　死亡不是終點而是傳承

台南亂象連環爆　黃偉哲出面：有3件事要鄭重報告！

拜登正式簽署2023財年「國防授權法案」　國防部將獲得25兆

ChatGPT機器人崛起！Google內部拉響「紅色警戒」

日本軍費增至「1.5兆」新高　將買美製巡弋飛彈嚇阻中國北韓

最暖韓劇《我們的藍調時光》劇本書來台！盧熙京創作想法首公開

峮峮「29秒狂扭片」曝光！　「甜美笑容+好身材」吸28萬人

生活熱門新聞

博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見合約超心寒

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

保暖8要點一次看「2大部位要包好」

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

警專女學生熱舞「肩帶掉了！」　IG曝光了

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

平安夜暴冷探6°C！周末極凍地圖曝

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

他洗鴛鴦浴憋不住「1反應」　女友嗨：明天還要

準備數錢了！超強運4星座「一路旺到過年」

更多熱門

相關新聞

推動土石流自主防災　花蓮9社區獲認證

推動土石流自主防災　花蓮9社區獲認證

為了在災害發生前能提早因應，降低社區風險，花蓮縣政府積極推動土石流自主防災社區工作，期望能透過各式防災教育宣導，提升社區居民對於災害的認知及社區防災能量。

噁！頂樓泳池淪泛綠青苔池　看屋民眾驚：1坪還要3字頭

噁！頂樓泳池淪泛綠青苔池　看屋民眾驚：1坪還要3字頭

跌破眼鏡！　新北2蛋白區公告現值調漲逾10%

跌破眼鏡！　新北2蛋白區公告現值調漲逾10%

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

侯友宜罕見連請5天假！　新北市府：市長私人行程

停自家車位「新車狂被鄰居刮」！總幹事1句話超傻眼

停自家車位「新車狂被鄰居刮」！總幹事1句話超傻眼

關鍵字：

無障礙坡道新北市社區無障礙設施林柏勛

讀者迴響

熱門新聞

小甜甜「理念不合」退教會！

博客來解雇工作20年打掃阿姨！律師見合約超心寒

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

維他命C有致癌物　衛生局法辦業者

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

Superdry退燒？網曝竹科工程師改穿「這1牌」

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

高雄男拿鐮刀砍姪子！遭警開15槍亡

快訊／亞洲統神創戰隊

LINE隱藏版「5款免費貼圖」快載！能直接贈好友

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

保暖8要點一次看「2大部位要包好」

直擊／宣美台南記者會「驚天動地90秒」　丟下4字落跑全場錯愕

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學全瘋了　校長：反應良好

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面