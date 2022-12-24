錄取不到1成！1982人考台中清潔隊「逾半大學學歷」　還有31碩士

▲率取率10%！1982人考台中清潔隊人員一半都是大學畢業，31名碩士也來搶。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府環保局清潔隊臨時人員甄選，今(24)日在台中市立豐原區體育場舉辦，統計符合報考資格人數達1982人，共錄取205名，其中特別針對中高齡、低收入戶等特定身份市民提供32名保障名額，平均錄取率約10.3%。今年應考人中有31名碩士以上學歷，另有5成多共1015人，學歷都有大專以上，比率創新高。

環保局表示，今年205位臨時人員甄選名額除了一般類組100名、儲備駕駛組55名、重機械操作及汽修組3名外，特別針對中高齡、獨力負擔家計、低收入戶、原住民等特定身份市民提供32名的保障名額，另甄選增加環保專業類組15名。

▲台中市招考清潔隊員，即便錄取率不到1成，仍吸引許多民眾報考。（圖／記者游瓊華翻攝）



環保局分析今年1982名應考人中，男性1460名、女性522名，男女比例約3比1，其中具碩士學歷者有31名，占報考人數1.56%，大專1015名、高中職755名。今年報考大專以上學歷較以往甄選比率高，推測因增設環保專業類組，吸引高學歷者踴躍報考投入環保稽查工作。

環保局長陳宏益表示，除環保專業類組加考筆試外，其餘應考甄選方式採資源回收分類技能與體能測試二項辦理。第一階段資源回收分類技能測驗，考生可立即知道自己的成績。接著進行體能測試，男生需負重15公斤沙包、女生10公斤，完成「60公尺負重跑步」，測驗成績以終端攝影記錄判讀，並聘請專業教練團擔任裁判，考試後即時輸出，15分鐘內即能張貼成績於體育場門口外供考生即時查詢，考試過程完全公開透明化，未來經甄選通過並錄取者，將依環保局出缺情況安排上工。