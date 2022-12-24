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社會 社會焦點 保障人權

人夫投保讓「小三」當受益人！　妻拿保單求償250萬...吞敗原因曝

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

▲台中一人夫投保時讓女友人當受益人，並註明兩人關係是「未婚夫妻」，被妻子得知後怒告法院。（示意圖／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／台中報導

台中一人妻指控，丈夫在外與小三小芳(化名)同居，還投保3家壽險、傷害險，受益人都是小芳，要保書上還記載與小芳是「未婚夫妻」、「感情深厚」等文字，讓她知情後大受打擊，提告向小芳求償250萬元。台中地院審理，認為人夫在投保時為了過保，才在保險業務員建議下，由業務員填寫兩人關係並簽名，保單並無法證明人夫和小芳的真實關係，因證據不足，一、二審都判妻子敗訴。

正宮主張，她和丈夫阿健(化名)結婚27年，小芳明知阿健有家庭，還以未婚妻的身分跟他在外同居。她發現阿健在3家保險公司投保，受益人皆是小三，要保書上還記載他與小芳是「未婚夫妻」、「感情深厚」、「被保險人之妻」，兩人同財共居行為，已逾越一般朋友關係，侵害她配偶權，她要向小芳求償250萬元。

小芳在審理時表示，正宮和阿健已分居20餘年，且和阿健互提離婚告訴，可見已無感情。她與阿健一家有往來，阿健母親也當她是女兒，她因之前幫阿健姊姊當保證人，阿健才有她的身分資料，至於指定她當受益人等情，她並未參與。

保險業務員則證稱，阿健在投保時，原本要將與小芳的關係寫為「想要照顧之人」，因小芳不符合民法繼承順位，他才建議阿健改成「未婚夫妻」，並在詢問保險公司後，由他再加註「感情深厚，相互扶持」，並讓阿健簽名投保。

法官審理認為，正宮並無證據顯示阿健和小芳有同居之實，另阿健投保時，保單上雖記載與受益人小芳的關係為「未婚夫妻」等，且在受益人聯絡地址上，也均勾選與要保人阿健地址相同，不過阿健投保時，只是想讓保險公司同意承保，保險公司也僅於形式審核，因而無法從要保書確認受益人與被保險人的關係是否確實存在，更無法推論阿健和小芳有同居事實，因證據不足，一、二審都判正宮敗訴，全案定讞。

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