博士也拚了！「扛30公斤郵袋」搶中華郵政鐵飯碗　錄取率僅7.97%

記者李姿慧／台北報導

百年老店中華郵政釋1,397名職缺，祭出38K到53K起薪，2萬多人擠破頭報名，2798人通過初試今明(12/24~12/25)兩天將進入口試或體能測驗，其中包括264名碩士學歷、3名博士學歷者考生，考生體能測驗需在1分鐘內搬運30公斤郵袋來回14趟才能獲滿分。中華郵政表示，此次招考錄取率為7.97%，明年1月4日榜示。

▲中華郵政招考體能測驗，需搬30公斤郵袋在1分鐘內來回14趟才能拿下滿分。（圖／中華郵政）

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為遞補明年底前預期退休人力，中華郵政公司舉辦甄選職階人員，正取1,397名、備取526名，窗口內勤首月薪水突破38K，郵務士外勤薪資40K，營運職月薪上看5.3萬元。日前開放報名吸引2萬多人搶考，僅2798人通過筆試，今明(12/24~12/25)兩天將進入口試或體能測驗。

中華郵政公司人力資源處處長鄭至能表示，中華郵政111年公開甄選職階人員正取人數1397名、備取526名。本次甄試第二試包括口試、體能測驗在臺灣師範大學及師大附中舉辦，參加口試人數2798人，其中需參加體能測驗人數1293人，含外勤及內勤郵務處裡類科，預計平均錄取率約為7.97%。

其中進入第二試考生具碩、博士學歷者為267人，博士則有3人，占本次碩、博士報名人數比率約14.9%，110年約20.8%，至考生是否獲錄取，中華郵政公司表示，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

▲中華郵政招考體能測驗，需搬30公斤郵袋在1分鐘內來回14趟才能拿下滿分。（圖／中華郵政）

鄭至能指出，有關體能測驗規則部分，測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲滿分。本次甄試結果將於112年1月4日下午2時榜示。

根據中華郵政公司統計，此次參加體能測驗考生中，女性考生有173人，比率約為13.4%，與110年相比減少2.5%。