蔣萬安明就職北市長！　柯文哲籲「別亂動」政策：怕他遇抗爭掛掉

▲台北市長柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲8年任期將於明日正式屆滿，23日接受《遠見》專訪時表示，有關空中廊道的規劃及設計圖都寫在都市計畫內，要求下任台北市長蔣萬安不要亂動，「就照柯文哲的」。針對8年執政，柯文哲自評最大的優點就是，他是一位執行家與實行者，是所有台北市長中抗壓性最強的，有辦法應付抗爭，狠酸蔣萬安「怕他遇到抗爭就掛掉」。

柯文哲23日接受《遠見》專訪時分享，有一次去紐約看到⾼架公園（High Line Park）才發現是台灣人設計的，因此他找來設計師討論南港4.2公里的步道，從南港展覽館走到台北流行音樂中心，再到南港機廠公宅與綠廊帶，一直到松山車站，但空中4.2公里難在被所有的都市計畫釘死了，因為每棟大樓高度都要卡它，不然接不起來，「等到有一天南港空中廊道建立的時候，大家就會說柯文哲實在是厲害。」

柯文哲表示，有關空中廊道相關的規劃與設計圖都寫在都市計畫內了，大讚「這實在了不起，因為這要花15年準備，人家說什麼是遠見，這就是遠見！西區門戶與東區門戶都很難，你去北門看不覺得世界完全都不一樣了嗎？圖都畫好了，以後蔣萬安不要亂動，就照柯文哲的。」

柯文哲說，他最大的優點就是執行家與實行者，專門實行別人的政見，包括前台北市長郝龍斌提出的「軸線翻轉」與「社子島計畫」等都是他實踐的，批評郝龍斌沒辦法應付抗爭，強調所有台北市長中他抗壓性最強，「我有辦法應付抗爭，最怕蔣萬安遇到抗爭就掛掉，98%中有2％的人反對，你還猶豫什麼？」

回顧8年施政，柯文哲表示，「自己能做的都做了」，市議會在蓋了、雙子星開工了、台北車站特定專用區E1、E2街廓公辦都市更新案也標出去了，西寧國宅跟洛陽停車場的期末報告，也在他卸任前兩天就把它核定完了，以後將變成BOT，但全部蓋完還要再7、8年。

另外，針對執政八年感慨，柯文哲透露，擔任八年的市長，第一任要應付世大運，第二任要應付疫情，光這兩樣就已經耗掉一半的體力了，「還好第二任的市長是醫生，不然疫情會多慘？你看看其他國家，陳時中拜託啦！他哪個政策是對的？你講給我聽看看，都是我先講然後把我罵一頓，然後兩個禮拜後照抄，我對台北市最大貢獻，就是在疫情爆發時『市長是醫生』。」

至於執政中做過最困難的事，柯文哲表示，創新本來失敗率就很高，但是不創新就完全沒有機會，所以他時常告訴自己「這就是另外一個一日雙塔，我一輩子幹過最困難的就是一日雙塔，那實在是不可思議，我在想那天怎麼騎得到，今年騎到台南時心跳150，想說糟糕是要繼續騎下去還是收攤，後來硬著頭皮騎完，真可怕。」