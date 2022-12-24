柯文哲卸任前告白！　評價「柯黑魔王」王世堅：很精明的政治人物

▲王世堅、柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市長柯文哲與頭號「柯黑」之稱的台北市議員王世堅，在多年質詢中培養出「相愛相殺」感情，如今隨著柯文哲任期屆滿8年卸任，兩人關係再次受到外界矚目。柯文哲23日接受《遠見》專訪時，評價王世堅為「很精確的政治人物」，大讚他無論是罵行政院長蘇貞昌或罵其他東西，都能很精確的掌握脈動，是位很精明的政治人物。

即將卸任市長的柯文哲昨日接受《遠見》專訪時，被記者問及，對於外界評價有何看法，柯文哲回應，「我不需要別人的評價，我做我該做的事，我還評價我會氣死掉。」而針對以「頭號柯黑」、「柯學家」、「柯黑大魔王」自稱的王世堅，柯文哲則評價他為「很精確的政治人物」，並大讚王世堅，無論是罵行政院長蘇貞昌或罵其他東西，都能很精確的掌握脈動，是位很精明的政治人物。

至於執政八年中誰的幫助最大？柯文哲說明，他的官員幾乎都不是政務官，不是政務官的局長幫忙都很大，因為他就是事務官，把事情做好而已，又沒有叫他去選舉或去動員。

柯文哲也強調，他最大特色就是執行力，包括前台北市長黃大洲寫的忠孝橋引道計畫，以及前總統馬英九擔任台北市長時提出的環南市長改建案，都是拖了十幾年才由他完成的。柯文哲痛批，「他們都講一大堆問題都沒做，剩下後來都是我全部完成的」，更質疑「有哪個市長敢做市場改建你講給我聽，台灣從來一個都沒有，只有柯文哲敢跟幾千個攤販對抗，拖著大家往前走，這需要多大毅力。」